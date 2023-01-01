05:59 ()
Свернуть список

Эспаньол - Осасуна 04 Февраля прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
04 Февраля 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 20-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Эспаньол
Осасуна

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Осасуна, которое состоится 04 Февраля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эспаньол
      Барселона
      Осасуна
      Памплона
      Главные тренеры
      ИспанияДиего Пенас Мартинес
      ИспанияХагоба Аррасате
      История личных встреч
      20.10.2022 Испания - Примера Тур 10 Осасуна1 : 0Эспаньол
      08.05.2022 Испания - Примера Тур 35 Эспаньол1 : 1Осасуна
      14.08.2021 Испания - Примера Тур 1 Осасуна0 : 0Эспаньол
      17.01.2021 Кубок Испании 1/16 финала Эспаньол0 : 2Осасуна
      08.03.2020 Испания - Примера Тур 27 Осасуна1 : 0Эспаньол
      01.12.2019 Испания - Примера Тур 15 Эспаньол2 : 4Осасуна
      26.02.2017 Испания - Примера Тур 24 Эспаньол3 : 0Осасуна
      22.09.2016 Испания - Примера Тур 5 Осасуна1 : 2Эспаньол
      11.05.2014 Испания - Примера Тур 37 Эспаньол1 : 1Осасуна
      05.01.2014 Испания - Примера Тур 18 Осасуна1 : 0Эспаньол
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона19 16 2 1 39-7 50 87.7
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид19 14 3 2 40-16 45 78.9
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад19 12 3 4 28-18 39 68.4
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М19 10 4 5 28-16 34 59.6
      5
      Лига Европы
      		Бетис19 9 4 6 21-16 31 54.4
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал19 9 4 6 21-14 31 54.4
      7 Атлетик Б20 8 5 7 29-21 29 48.3
      8 Райо Вальекано19 8 5 6 25-22 29 50.9
      9 Осасуна19 8 4 7 18-18 28 49.1
      10 Мальорка19 7 4 8 15-18 25 43.9
      11 Альмерия19 6 4 9 23-29 22 38.6
      12 Жирона19 5 6 8 26-29 21 36.8
      13 Севилья19 5 6 8 21-26 21 36.8
      14 Вальядолид19 6 2 11 14-28 20 35.1
      15 Эспаньол19 4 8 7 23-29 20 35.1
      16 Валенсия19 5 5 9 25-23 20 35.1
      17 Сельта19 5 5 9 18-29 20 35.1
      18
      Зона вылета
      		Кадис20 4 7 9 15-33 19 31.7
      19
      Зона вылета
      		Хетафе19 4 5 10 16-26 17 29.8
      20
      Зона вылета
      		Эльче19 0 6 13 12-39 6 10.5

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close