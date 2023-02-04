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Бетис - Сельта 04 Февраля прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
04 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 20-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
Бетис
Сельта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Сельта, которое состоится 04 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бетис
      Севилья
      Сельта
      Виго
      Главные тренеры
      ЧилиМануэль Пеллегрини
      АргентинаЭдуардо Херман Коудет
      ПортугалияКарлуш Карвальял
      История личных встреч
      02.10.2022 Испания - Примера Тур 7 Сельта1 : 0Бетис
      20.03.2022 Испания - Примера Тур 29 Сельта0 : 0Бетис
      02.01.2022 Испания - Примера Тур 19 Бетис0 : 2Сельта
      22.05.2021 Испания - Примера Тур 38 Сельта2 : 3Бетис
      20.01.2021 Испания - Примера Тур 19 Бетис2 : 1Сельта
      04.07.2020 Испания - Примера Тур 34 Сельта1 : 1Бетис
      30.10.2019 Испания - Примера Тур 11 Бетис2 : 1Сельта
      10.03.2019 Испания - Примера Тур 27 Сельта0 : 1Бетис
      04.11.2018 Испания - Примера Тур 11 Бетис3 : 3Сельта
      29.01.2018 Испания - Примера Тур 21 Сельта3 : 2Бетис
      Текстовая трансляция
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      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона19 16 2 1 39-7 50 87.7
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид19 14 3 2 40-16 45 78.9
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад19 12 3 4 28-18 39 68.4
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М19 10 4 5 28-16 34 59.6
      5
      Лига Европы
      		Бетис19 9 4 6 21-16 31 54.4
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал19 9 4 6 21-14 31 54.4
      7 Атлетик Б20 8 5 7 29-21 29 48.3
      8 Райо Вальекано19 8 5 6 25-22 29 50.9
      9 Осасуна19 8 4 7 18-18 28 49.1
      10 Мальорка19 7 4 8 15-18 25 43.9
      11 Альмерия19 6 4 9 23-29 22 38.6
      12 Жирона19 5 6 8 26-29 21 36.8
      13 Севилья19 5 6 8 21-26 21 36.8
      14 Вальядолид19 6 2 11 14-28 20 35.1
      15 Эспаньол19 4 8 7 23-29 20 35.1
      16 Валенсия19 5 5 9 25-23 20 35.1
      17 Сельта19 5 5 9 18-29 20 35.1
      18
      Зона вылета
      		Кадис20 4 7 9 15-33 19 31.7
      19
      Зона вылета
      		Хетафе19 4 5 10 16-26 17 29.8
      20
      Зона вылета
      		Эльче19 0 6 13 12-39 6 10.5

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