Сассуоло - Аталанта 04 Февраля прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
04 Февраля 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 21-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Аталанта, которое состоится 04 Февраля 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|15.10.2022
|Италия - Серия А
|Тур 10
|2 : 1
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|Тур 32
|2 : 1
|21.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 1
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 1
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 15
|5 : 1
|21.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 25
|4 : 1
|28.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 4
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 38
|3 : 1
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 19
|2 : 6
|27.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 22
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|20
|17
|2
|1
|48-15
|53
|88.3
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|66.7
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|20
|11
|5
|4
|36-16
|38
|63.3
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|20
|11
|5
|4
|39-23
|38
|63.3
| 5
Лига Европы
|Милан
|20
|11
|5
|4
|37-29
|38
|63.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|20
|11
|4
|5
|26-18
|37
|61.7
|7
|Удинезе
|20
|7
|8
|5
|28-22
|29
|48.3
|8
|Торино
|20
|7
|6
|7
|21-22
|27
|45.0
|9
|Болонья
|20
|7
|5
|8
|26-30
|26
|43.3
|10
|Эмполи
|20
|6
|8
|6
|19-24
|26
|43.3
|11
|Монца
|20
|7
|4
|9
|25-28
|25
|41.7
|12
|Фиорентина
|20
|6
|6
|8
|22-26
|24
|40.0
|13
|Ювентус
|20
|11
|5
|4
|30-17
|23
|-15
|38.3
|14
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
|25-38
|21
|35.0
|15
|Лечче
|20
|4
|8
|8
|19-24
|20
|33.3
|16
|Сассуоло
|20
|5
|5
|10
|23-31
|20
|33.3
|17
|Специя
|20
|4
|6
|10
|17-32
|18
|30.0
| 18
Зона вылета
|Верона
|20
|3
|4
|13
|18-32
|13
|21.7
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|20
|2
|3
|15
|8-34
|9
|15.0
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|20
|0
|8
|12
|15-35
|8
|13.3