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Сассуоло - Аталанта 04 Февраля прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
04 Февраля 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 21-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия)
Сассуоло
Аталанта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Аталанта, которое состоится 04 Февраля 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сассуоло
      Сассуоло
      Аталанта
      Бергамо
      Главные тренеры
      ИталияАлессио Дионизи
      ИталияДжан Пьеро Гасперини
      История личных встреч
      15.10.2022 Италия - Серия А Тур 10 Аталанта2 : 1Сассуоло
      10.04.2022 Италия - Серия А Тур 32 Сассуоло2 : 1Аталанта
      21.09.2021 Италия - Серия А Тур 5 Аталанта2 : 1Сассуоло
      02.05.2021 Италия - Серия А Тур 34 Сассуоло1 : 1Аталанта
      03.01.2021 Италия - Серия А Тур 15 Аталанта5 : 1Сассуоло
      21.06.2020 Италия - Серия А Тур 25 Аталанта4 : 1Сассуоло
      28.09.2019 Италия - Серия А Тур 6 Сассуоло1 : 4Аталанта
      26.05.2019 Италия - Серия А Тур 38 Аталанта3 : 1Сассуоло
      29.12.2018 Италия - Серия А Тур 19 Сассуоло2 : 6Аталанта
      27.01.2018 Италия - Серия А Тур 22 Сассуоло0 : 3Аталанта
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи20 17 2 1 48-15 53 88.3
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М20 13 1 6 40-26 40 66.7
      3
      Лига чемпионов
      		Лацио20 11 5 4 36-16 38 63.3
      4
      Лига чемпионов
      		Аталанта20 11 5 4 39-23 38 63.3
      5
      Лига Европы
      		Милан20 11 5 4 37-29 38 63.3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Рома20 11 4 5 26-18 37 61.7
      7 Удинезе20 7 8 5 28-22 29 48.3
      8 Торино20 7 6 7 21-22 27 45.0
      9 Болонья20 7 5 8 26-30 26 43.3
      10 Эмполи20 6 8 6 19-24 26 43.3
      11 Монца20 7 4 9 25-28 25 41.7
      12 Фиорентина20 6 6 8 22-26 24 40.0
      13 Ювентус20 11 5 4 30-17 23 -15 38.3
      14 Салернитана20 5 6 9 25-38 21 35.0
      15 Лечче20 4 8 8 19-24 20 33.3
      16 Сассуоло20 5 5 10 23-31 20 33.3
      17 Специя20 4 6 10 17-32 18 30.0
      18
      Зона вылета
      		Верона20 3 4 13 18-32 13 21.7
      19
      Зона вылета
      		Сампдория20 2 3 15 8-34 9 15.0
      20
      Зона вылета
      		Кремонезе20 0 8 12 15-35 8 13.3

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