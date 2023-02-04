06:00 ()
Свернуть список

Унион - Майнц 04 Февраля прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
04 Февраля 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 19-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия)
Унион
Майнц

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Майнц, которое состоится 04 Февраля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Унион
      Берлин
      Майнц
      Майнц
      Главные тренеры
      ШвейцарияУрс Фишер
      ДанияБо Свенссон
      История личных встреч
      14.08.2022 Германия - Бундеслига Тур 2 Майнц0 : 0Унион
      26.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 24 Унион3 : 1Майнц
      03.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 7 Майнц1 : 2Унион
      06.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 20 Майнц1 : 0Унион
      02.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 3 Унион4 : 0Майнц
      27.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 28 Унион1 : 1Майнц
      09.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 11 Майнц2 : 3Унион
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария18 10 7 1 52-16 37 68.5
      2
      Лига чемпионов
      		Унион18 11 3 4 31-22 36 66.7
      3
      Лига чемпионов
      		РБ Лейпциг18 10 5 3 39-24 35 64.8
      4
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д18 11 1 6 33-25 34 63.0
      5
      Лига Европы
      		Фрайбург18 10 4 4 29-25 34 63.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Айнтрахт Ф18 9 5 4 37-26 32 59.3
      7 Вольфсбург18 8 5 5 36-22 29 53.7
      8 Боруссия М18 7 4 7 34-29 25 46.3
      9 Байер19 7 3 9 30-31 24 42.1
      10 Вердер18 7 3 8 29-37 24 44.4
      11 Майнц18 6 5 7 26-29 23 42.6
      12 Кёльн18 5 7 6 29-31 22 40.7
      13 Аугсбург19 6 3 10 24-33 21 36.8
      14 Хоффенхайм18 5 4 9 26-31 19 35.2
      15 Штутгарт18 3 7 8 22-32 16 29.6
      16 Бохум18 5 1 12 19-44 16 29.6
      17
      Зона вылета
      		Герта18 3 5 10 20-32 14 25.9
      18
      Зона вылета
      		Шальке-0418 2 4 12 14-41 10 18.5

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close