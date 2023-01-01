Боруссия М - Шальке-04 04 Февраля прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
04 Февраля 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 19-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Шальке-04, которое состоится 04 Февраля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Франк Крамер
|Томас Райс
История личных встреч
|13.08.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|2 : 2
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|0 : 3
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|4 : 1
|17.01.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|2 : 0
|17.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|0 : 0
|02.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|0 : 2
|15.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|2 : 1
|28.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|1 : 1
|09.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 1
|16.03.2017
|Лига Европы
|1/8 финала
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|18
|10
|7
|1
|52-16
|37
|68.5
| 2
Лига чемпионов
|Унион
|18
|11
|3
|4
|31-22
|36
|66.7
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|18
|10
|5
|3
|39-24
|35
|64.8
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|18
|11
|1
|6
|33-25
|34
|63.0
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|18
|10
|4
|4
|29-25
|34
|63.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|18
|9
|5
|4
|37-26
|32
|59.3
|7
|Вольфсбург
|18
|8
|5
|5
|36-22
|29
|53.7
|8
|Боруссия М
|18
|7
|4
|7
|34-29
|25
|46.3
|9
|Байер
|19
|7
|3
|9
|30-31
|24
|42.1
|10
|Вердер
|18
|7
|3
|8
|29-37
|24
|44.4
|11
|Майнц
|18
|6
|5
|7
|26-29
|23
|42.6
|12
|Кёльн
|18
|5
|7
|6
|29-31
|22
|40.7
|13
|Аугсбург
|19
|6
|3
|10
|24-33
|21
|36.8
|14
|Хоффенхайм
|18
|5
|4
|9
|26-31
|19
|35.2
|15
|Штутгарт
|18
|3
|7
|8
|22-32
|16
|29.6
|16
|Бохум
|18
|5
|1
|12
|19-44
|16
|29.6
| 17
Зона вылета
|Герта
|18
|3
|5
|10
|20-32
|14
|25.9
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|18
|2
|4
|12
|14-41
|10
|18.5