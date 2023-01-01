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Бенфика - Каза Пия 04 Февраля прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
04 Февраля 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 19-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия)
Бенфика
Каза Пия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Каза Пия, которое состоится 04 Февраля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бенфика
      Лиссабон
      Каза Пия
      Лиссабон
      Главные тренеры
      ГерманияРоджер Шмидт
      ПортугалияФелипе Пинту Мартиньш
      История личных встреч
      13.08.2022 Португалия - Примейра Тур 2 Каза Пия0 : 1Бенфика
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Бенфика19 16 2 1 48-12 50 87.7
      2 Порту18 13 3 2 43-11 42 77.8
      3 Брага18 13 1 4 39-18 40 74.1
      4 Спортинг17 11 2 4 38-17 35 68.6
      5 Каза Пия18 9 3 6 18-17 30 55.6
      6 Витория Гимарайнш18 8 3 7 17-20 27 50.0
      7 Арока18 7 5 6 22-28 26 48.1
      8 Визела18 7 3 8 22-18 24 44.4
      9 Боавишта17 7 3 7 20-27 24 47.1
      10 Риу Аве18 5 6 7 18-23 21 38.9
      11 Фамаликан18 6 3 9 17-23 21 38.9
      12 Портимоненсе18 6 2 10 15-25 20 37.0
      13 Эшторил17 5 4 8 16-22 19 37.3
      14 Шавиш17 4 7 6 15-23 19 37.3
      15 Жил Висенте18 5 3 10 18-26 18 33.3
      16 Санта-Клара18 3 5 10 12-23 14 25.9
      17 Маритиму18 3 4 11 11-33 13 24.1
      18 Пасуш де Феррейра19 2 3 14 12-35 9 15.8

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