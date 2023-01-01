06:01 ()
Свернуть список

Волендам - АЗ Алкмар 04 Февраля прямая трансляция

Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
04 Февраля 2023 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 20-й тур
Волендам
АЗ Алкмар

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - АЗ Алкмар, которое состоится 04 Февраля 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 20-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Волендам
      Волендам
      АЗ Алкмар
      Алкмар
      Главные тренеры
      НидерландыВим Йонк
      НидерландыПаскаль Янсен
      История личных встреч
      30.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 АЗ Алкмар2 : 1Волендам
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд1942
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		АЗ Алкмар1940
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		ПСВ Эйндховен1938
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Аякс1937
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте1936
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта2034
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт1930
      8 Херенвен1927
      9 Валвейк1925
      10 НЕК Неймеген1923
      11 Фортуна2023
      12 Гоу Эхед Иглс1919
      13 Витесс1919
      14 Эксельсиор1919
      15 Волендам1916
      16
      Стыковая зона
      		Эммен1915
      17
      Зона вылета
      		Камбюр1912
      18
      Зона вылета
      		Гронинген1912

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close