Волендам - АЗ Алкмар 04 Февраля прямая трансляция
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
04 Февраля 2023 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 20-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - АЗ Алкмар, которое состоится 04 Февраля 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 20-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волендам
Волендам
АЗ Алкмар
Алкмар
Главные тренеры
|Вим Йонк
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|30.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|19
|42
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|АЗ Алкмар
|19
|40
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|19
|38
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|19
|37
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|19
|36
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|20
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|19
|30
|8
|Херенвен
|19
|27
|9
|Валвейк
|19
|25
|10
|НЕК Неймеген
|19
|23
|11
|Фортуна
|20
|23
|12
|Гоу Эхед Иглс
|19
|19
|13
|Витесс
|19
|19
|14
|Эксельсиор
|19
|19
|15
|Волендам
|19
|16
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|19
|15
| 17
Зона вылета
|Камбюр
|19
|12
| 18
Зона вылета
|Гронинген
|19
|12