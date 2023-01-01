Утрехт - Херенвен 04 Февраля прямая трансляция
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
04 Февраля 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 20-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Херенвен, которое состоится 04 Февраля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 20-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
Херенвен
Херенвен
Главные тренеры
|Хенк Фразер
|Кеес ван Вондерен
История личных встреч
|29.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|1 : 2
|27.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|1 : 2
|23.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|2 : 1
|08.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 32
|0 : 0
|02.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|1 : 1
|22.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 7
|1 : 1
|15.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|3 : 1
|16.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|2 : 3
|12.05.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала
|2 : 1
|09.05.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала
|4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|19
|42
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|АЗ Алкмар
|19
|40
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|19
|38
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|19
|37
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|19
|36
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|20
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|19
|30
|8
|Херенвен
|19
|27
|9
|Валвейк
|19
|25
|10
|НЕК Неймеген
|19
|23
|11
|Фортуна
|20
|23
|12
|Гоу Эхед Иглс
|19
|19
|13
|Витесс
|19
|19
|14
|Эксельсиор
|19
|19
|15
|Волендам
|19
|16
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|19
|15
| 17
Зона вылета
|Камбюр
|19
|12
| 18
Зона вылета
|Гронинген
|19
|12