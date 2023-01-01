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Утрехт - Херенвен 04 Февраля прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
04 Февраля 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 20-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды)
Утрехт
Херенвен

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Херенвен, которое состоится 04 Февраля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 20-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Утрехт
      Утрехт
      Херенвен
      Херенвен
      Главные тренеры
      НидерландыХенк Фразер
      НидерландыКеес ван Вондерен
      История личных встреч
      29.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 Херенвен1 : 2Утрехт
      27.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 Херенвен1 : 2Утрехт
      23.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Утрехт2 : 1Херенвен
      08.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 32 Херенвен0 : 0Утрехт
      02.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 Утрехт1 : 1Херенвен
      22.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 Херенвен1 : 1Утрехт
      15.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 Утрехт3 : 1Херенвен
      16.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 Херенвен2 : 3Утрехт
      12.05.2018 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала Утрехт2 : 1Херенвен
      09.05.2018 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала Херенвен4 : 3Утрехт
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд1942
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		АЗ Алкмар1940
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		ПСВ Эйндховен1938
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Аякс1937
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте1936
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта2034
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт1930
      8 Херенвен1927
      9 Валвейк1925
      10 НЕК Неймеген1923
      11 Фортуна2023
      12 Гоу Эхед Иглс1919
      13 Витесс1919
      14 Эксельсиор1919
      15 Волендам1916
      16
      Стыковая зона
      		Эммен1915
      17
      Зона вылета
      		Камбюр1912
      18
      Зона вылета
      		Гронинген1912

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