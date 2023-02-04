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Видад - Аль-Хиляль 04 Февраля прямая трансляция

Стадион: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко), вместимость: 60000
04 Февраля 2023 года в 17:30 (+03:00). Клубный чемпионат мира, 2-й раунд
Видад
Аль-Хиляль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видад - Аль-Хиляль, которое состоится 04 Февраля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Видад
      Касабланка, Марокко
      Аль-Хиляль
      Эр-Рияд, Саудовская Аравия
      Турнирная таблица
      1-й раунд
      Аль-Ахли
      Окленд Сити
      		3 : 0
      2-й раунд
      Видад
      Аль-Хиляль
      		04.02
      Сиэтл Саундерс
      Аль-Ахли
      		04.02

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