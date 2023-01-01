06:01 ()
Свернуть список

Тихоокеанский дивизион - Центральный дивизион 04 Февраля прямая трансляция

Стадион: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
04 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - Матч Звёзд, 1/2 финала
Тихоокеанский дивизион
Центральный дивизион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тихоокеанский дивизион - Центральный дивизион, которое состоится 04 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - Матч Звёзд, оно проводится на стадионе: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тихоокеанский дивизион
Центральный дивизион
74 Канада вр Стюарт Скиннер
36 Канада вр Логан Томпсон
65 Швеция зщ Эрик Карлссон
29 Германия нп Леон Драйзайтль
91 Канада нп Назем Кадри
97 Канада нп Коннор Макдэвид
40 Швеция нп Элиас Петтерссон
20 Канада нп Чандлер Стивенсон
19 США нп Трой Терри
22 Швейцария нп Кевин Фиала
53 Канада нп Бо Хорват
74 Финляндия вр Юусе Сарос
37 США вр Коннор Хеллебайк
4 США зщ Сет Джонс
8 Канада зщ Кейл Макар
44 Канада зщ Джош Моррисси
97 Россия нп Кирилл Капризов
9 США нп Клейтон Келлер
29 Канада нп Натан Маккиннон
96 Финляндия нп Микко Рантанен
21 США нп Джейсон Робертсон
91 Россия нп Владимир Тарасенко
Главные тренеры
Канада Брюс Кэссиди
Канада Питер Дебур
История личных встреч
26.01.2020 НХЛ - Матч Звёзд 1/2 финала Центральный дивизион5 : 10Тихоокеанский дивизион
27.01.2019 НХЛ - Матч Звёзд 1/2 финала Тихоокеанский дивизион4 : 10Центральный дивизион
29.01.2018 НХЛ - Матч Звёзд 1/2 финала Тихоокеанский дивизион5 : 2Центральный дивизион
30.01.2017 НХЛ - Матч Звёзд 1/2 финала Тихоокеанский дивизион10 : 3Центральный дивизион
01.02.2016 НХЛ - Матч Звёзд 1/2 финала Центральный дивизион6 : 9Тихоокеанский дивизион

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close