Тихоокеанский дивизион - Центральный дивизион 04 Февраля прямая трансляция
Стадион: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
04 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - Матч Звёзд, 1/2 финала
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тихоокеанский дивизион - Центральный дивизион, которое состоится 04 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - Матч Звёзд, оно проводится на стадионе: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тихоокеанский дивизион
Центральный дивизион
|74
|вр
|Стюарт Скиннер
|36
|вр
|Логан Томпсон
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
|29
|нп
|Леон Драйзайтль
|91
|нп
|Назем Кадри
|97
|нп
|Коннор Макдэвид
|40
|нп
|Элиас Петтерссон
|20
|нп
|Чандлер Стивенсон
|19
|нп
|Трой Терри
|22
|нп
|Кевин Фиала
|53
|нп
|Бо Хорват
|74
|вр
|Юусе Сарос
|37
|вр
|Коннор Хеллебайк
|4
|зщ
|Сет Джонс
|8
|зщ
|Кейл Макар
|44
|зщ
|Джош Моррисси
|97
|нп
|Кирилл Капризов
|9
|нп
|Клейтон Келлер
|29
|нп
|Натан Маккиннон
|96
|нп
|Микко Рантанен
|21
|нп
|Джейсон Робертсон
|91
|нп
|Владимир Тарасенко
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Питер Дебур
История личных встреч
|26.01.2020
|НХЛ - Матч Звёзд
|1/2 финала
|5 : 10
|27.01.2019
|НХЛ - Матч Звёзд
|1/2 финала
|4 : 10
|29.01.2018
|НХЛ - Матч Звёзд
|1/2 финала
|5 : 2
|30.01.2017
|НХЛ - Матч Звёзд
|1/2 финала
|10 : 3
|01.02.2016
|НХЛ - Матч Звёзд
|1/2 финала
|6 : 9