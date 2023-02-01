Ноттингем Форест - Лидс Юнайтед 05 Февраля прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
05 Февраля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Лидс Юнайтед, которое состоится 05 Февраля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Джесси Марш
История личных встреч
|08.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 31
|2 : 0
|10.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 2
|1 : 1
|01.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 26
|4 : 2
|27.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 15
|1 : 1
|01.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 26
|0 : 0
|26.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|0 : 2
|25.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 28
|2 : 0
|27.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|3 : 1
|06.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|0 : 1
|27.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|16
|2
|2
|45-17
|50
|83.3
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|20
|14
|3
|3
|53-20
|45
|75.0
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|21
|13
|3
|5
|34-26
|42
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|10
|10
|1
|34-12
|40
|63.5
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|21
|11
|3
|7
|40-31
|36
|57.1
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|10
|4
|6
|38-27
|34
|56.7
|7
|Брентфорд
|21
|8
|9
|4
|35-28
|33
|52.4
|8
|Фулхэм
|22
|9
|5
|8
|32-30
|32
|48.5
|9
|Челси
|21
|8
|6
|7
|22-21
|30
|47.6
|10
|Ливерпуль
|20
|8
|5
|7
|34-28
|29
|48.3
|11
|Астон Вилла
|21
|8
|4
|9
|25-31
|28
|44.4
|12
|Кристал Пэлас
|21
|6
|6
|9
|19-29
|24
|38.1
|13
|Лестер Сити
|21
|6
|3
|12
|32-37
|21
|33.3
|14
|Ноттингем Форест
|20
|5
|6
|9
|16-35
|21
|35.0
|15
|Вулверхэмптон
|21
|5
|5
|11
|15-30
|20
|31.7
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|5
|4
|12
|18-26
|19
|30.2
|17
|Лидс Юнайтед
|19
|4
|6
|9
|26-33
|18
|31.6
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|21
|4
|6
|11
|16-28
|18
|28.6
| 19
Зона вылета
|Борнмут
|21
|4
|5
|12
|19-43
|17
|27.0
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|21
|4
|3
|14
|17-38
|15
|23.8