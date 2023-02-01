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Ноттингем Форест - Лидс Юнайтед 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
05 Февраля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Ноттингем Форест
Лидс Юнайтед

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Лидс Юнайтед, которое состоится 05 Февраля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
США Джесси Марш
История личных встреч
08.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Ноттингем Форест2 : 0Лидс Юнайтед
10.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Лидс Юнайтед1 : 1Ноттингем Форест
01.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Ноттингем Форест4 : 2Лидс Юнайтед
27.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Лидс Юнайтед1 : 1Ноттингем Форест
01.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Лидс Юнайтед0 : 0Ноттингем Форест
26.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Ноттингем Форест0 : 2Лидс Юнайтед
25.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 28 Лидс Юнайтед2 : 0Ноттингем Форест
27.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Ноттингем Форест3 : 1Лидс Юнайтед
06.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Лидс Юнайтед0 : 1Ноттингем Форест
27.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Ноттингем Форест1 : 1Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал20 16 2 2 45-17 50 83.3
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити20 14 3 3 53-20 45 75.0
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед21 13 3 5 34-26 42 66.7
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед21 10 10 1 34-12 40 63.5
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур21 11 3 7 40-31 36 57.1
6 Брайтон энд Хоув Альбион20 10 4 6 38-27 34 56.7
7 Брентфорд21 8 9 4 35-28 33 52.4
8 Фулхэм22 9 5 8 32-30 32 48.5
9 Челси21 8 6 7 22-21 30 47.6
10 Ливерпуль20 8 5 7 34-28 29 48.3
11 Астон Вилла21 8 4 9 25-31 28 44.4
12 Кристал Пэлас21 6 6 9 19-29 24 38.1
13 Лестер Сити21 6 3 12 32-37 21 33.3
14 Ноттингем Форест20 5 6 9 16-35 21 35.0
15 Вулверхэмптон21 5 5 11 15-30 20 31.7
16 Вест Хэм Юнайтед21 5 4 12 18-26 19 30.2
17 Лидс Юнайтед19 4 6 9 26-33 18 31.6
18
Зона вылета
Эвертон21 4 6 11 16-28 18 28.6
19
Зона вылета
Борнмут21 4 5 12 19-43 17 27.0
20
Зона вылета
Саутгемптон21 4 3 14 17-38 15 23.8

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