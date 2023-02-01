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Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
05 Февраля 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Энди Мэдли (Англия)
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити, которое состоится 05 Февраля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
19.01.2023 Англия - Премьер-лига Тур 7 Манчестер Сити4 : 2Тоттенхэм Хотспур
19.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 26 Манчестер Сити2 : 3Тоттенхэм Хотспур
15.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 1 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Сити
25.04.2021 Англия - Кубок лиги Финал Манчестер Сити1 : 0Тоттенхэм Хотспур
13.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 24 Манчестер Сити3 : 0Тоттенхэм Хотспур
21.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Манчестер Сити
02.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 25 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Манчестер Сити
17.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 2 Манчестер Сити2 : 2Тоттенхэм Хотспур
20.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 35 Манчестер Сити1 : 0Тоттенхэм Хотспур
17.04.2019 Лига чемпионов 1/4 финала Манчестер Сити4 : 3Тоттенхэм Хотспур
Текстовая трансляция
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Карьера Канселу в «Сити» пошла под откос после чемпионата мира. Теперь он будет играть за «Баварию». Самый неожиданный топ-трансфер зимы. Конфликт Гвардиолы со звездой закончился радикально0'Адебайор сыграет на товарищеском турнире. В интервью «Чемпионату» он с теплотой вспоминает Аршавина и Павлюченко. «Спартак» хотел взять меня пять лет подряд». Экс-звезда «Арсенала» всё же приедет в Россию0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал20 16 2 2 45-17 50 83.3
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити20 14 3 3 53-20 45 75.0
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед21 13 3 5 34-26 42 66.7
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед21 10 10 1 34-12 40 63.5
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур21 11 3 7 40-31 36 57.1
6 Брайтон энд Хоув Альбион20 10 4 6 38-27 34 56.7
7 Брентфорд21 8 9 4 35-28 33 52.4
8 Фулхэм22 9 5 8 32-30 32 48.5
9 Челси21 8 6 7 22-21 30 47.6
10 Ливерпуль20 8 5 7 34-28 29 48.3
11 Астон Вилла21 8 4 9 25-31 28 44.4
12 Кристал Пэлас21 6 6 9 19-29 24 38.1
13 Лестер Сити21 6 3 12 32-37 21 33.3
14 Ноттингем Форест20 5 6 9 16-35 21 35.0
15 Вулверхэмптон21 5 5 11 15-30 20 31.7
16 Вест Хэм Юнайтед21 5 4 12 18-26 19 30.2
17 Лидс Юнайтед19 4 6 9 26-33 18 31.6
18
Зона вылета
Эвертон21 4 6 11 16-28 18 28.6
19
Зона вылета
Борнмут21 4 5 12 19-43 17 27.0
20
Зона вылета
Саутгемптон21 4 3 14 17-38 15 23.8

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