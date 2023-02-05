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Осер - Реймс 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
05 Февраля 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция)
Осер
Реймс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Реймс, которое состоится 05 Февраля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе-Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Осер
      Осер
      Реймс
      Реймс
      Главные тренеры
      ФранцияКристоф Пеллиссье
      БельгияУильям Стилл
      История личных встреч
      23.10.2022 Франция - Лига 1 Тур 12 Реймс2 : 1Осер
      24.04.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 35 Осер1 : 4Реймс
      27.11.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 17 Реймс2 : 0Осер
      03.03.2017 Франция - Лига 2 Тур 28 Осер1 : 2Реймс
      30.09.2016 Франция - Лига 2 Тур 10 Реймс3 : 0Осер
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ22 17 3 2 54-17 54 81.8
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель21 14 4 3 42-17 46 73.0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ланс21 13 6 2 33-15 45 71.4
      4
      Лига Европы
      		Монако21 12 5 4 46-29 41 65.1
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Ренн21 12 4 5 40-22 40 63.5
      6 Лилль21 10 5 6 35-26 35 55.6
      7 Лорьян21 10 5 6 35-34 35 55.6
      8 Лион22 9 5 8 33-24 32 48.5
      9 Ницца21 8 7 6 24-20 31 49.2
      10 Клермон21 8 6 7 24-27 30 47.6
      11 Реймс21 6 11 4 26-26 29 46.0
      12 Тулуза22 8 5 9 36-38 29 43.9
      13 Нант21 4 10 7 21-26 22 34.9
      14 Монпелье21 6 2 13 31-43 20 31.7
      15 Брест21 4 7 10 23-34 19 30.2
      16 Труа22 4 7 11 33-48 19 28.8
      17
      Зона вылета
      		Аяччо21 5 3 13 18-37 18 28.6
      18
      Зона вылета
      		Страсбург21 2 9 10 25-39 15 23.8
      19
      Зона вылета
      		Осер21 3 4 14 18-46 13 20.6
      20
      Зона вылета
      		Анже21 2 2 17 18-47 8 12.7

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