Страсбург - Монпелье 05 Февраля прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
05 Февраля 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Монпелье, которое состоится 05 Февраля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Ромен Питау
История личных встреч
|17.09.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|2 : 1
|16.01.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|3 : 1
|02.01.2022
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 0
|02.10.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 1
|09.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|2 : 3
|10.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 2
|22.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|4 : 3
|29.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|3 : 0
|29.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 0
|20.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|17
|3
|2
|54-17
|54
|81.8
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|21
|14
|4
|3
|42-17
|46
|73.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|21
|13
|6
|2
|33-15
|45
|71.4
| 4
Лига Европы
|Монако
|21
|12
|5
|4
|46-29
|41
|65.1
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|21
|12
|4
|5
|40-22
|40
|63.5
|6
|Лилль
|21
|10
|5
|6
|35-26
|35
|55.6
|7
|Лорьян
|21
|10
|5
|6
|35-34
|35
|55.6
|8
|Лион
|22
|9
|5
|8
|33-24
|32
|48.5
|9
|Ницца
|21
|8
|7
|6
|24-20
|31
|49.2
|10
|Клермон
|21
|8
|6
|7
|24-27
|30
|47.6
|11
|Реймс
|21
|6
|11
|4
|26-26
|29
|46.0
|12
|Тулуза
|22
|8
|5
|9
|36-38
|29
|43.9
|13
|Нант
|21
|4
|10
|7
|21-26
|22
|34.9
|14
|Монпелье
|21
|6
|2
|13
|31-43
|20
|31.7
|15
|Брест
|21
|4
|7
|10
|23-34
|19
|30.2
|16
|Труа
|22
|4
|7
|11
|33-48
|19
|28.8
| 17
Зона вылета
|Аяччо
|21
|5
|3
|13
|18-37
|18
|28.6
| 18
Зона вылета
|Страсбург
|21
|2
|9
|10
|25-39
|15
|23.8
| 19
Зона вылета
|Осер
|21
|3
|4
|14
|18-46
|13
|20.6
| 20
Зона вылета
|Анже
|21
|2
|2
|17
|18-47
|8
|12.7