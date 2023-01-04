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Специя - Наполи 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
05 Февраля 2023 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 21-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
Специя
Наполи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Наполи, которое состоится 05 Февраля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Специя
      Специя
      Наполи
      Неаполь
      Главные тренеры
      ИталияЛука Готти
      ИталияЛучано Спаллетти
      История личных встреч
      10.09.2022 Италия - Серия А Тур 6 Наполи1 : 0Специя
      22.05.2022 Италия - Серия А Тур 38 Специя0 : 3Наполи
      22.12.2021 Италия - Серия А Тур 19 Наполи0 : 1Специя
      08.05.2021 Италия - Серия А Тур 35 Специя1 : 4Наполи
      28.01.2021 Кубок Италии 1/4 финала Наполи4 : 2Специя
      06.01.2021 Италия - Серия А Тур 16 Наполи1 : 2Специя
      10.01.2017 Кубок Италии 1/8 финала Наполи3 : 1Специя
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи20 17 2 1 48-15 53 88.3
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М20 13 1 6 40-26 40 66.7
      3
      Лига чемпионов
      		Рома21 12 4 5 28-18 40 63.5
      4
      Лига чемпионов
      		Лацио20 11 5 4 36-16 38 63.3
      5
      Лига Европы
      		Аталанта20 11 5 4 39-23 38 63.3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Милан20 11 5 4 37-29 38 63.3
      7 Удинезе20 7 8 5 28-22 29 48.3
      8 Торино20 7 6 7 21-22 27 45.0
      9 Болонья20 7 5 8 26-30 26 43.3
      10 Эмполи21 6 8 7 19-26 26 41.3
      11 Монца20 7 4 9 25-28 25 41.7
      12 Фиорентина20 6 6 8 22-26 24 40.0
      13 Ювентус20 11 5 4 30-17 23 -15 38.3
      14 Лечче21 5 8 8 21-24 23 36.5
      15 Салернитана20 5 6 9 25-38 21 35.0
      16 Сассуоло20 5 5 10 23-31 20 33.3
      17 Специя20 4 6 10 17-32 18 30.0
      18
      Зона вылета
      		Верона20 3 4 13 18-32 13 21.7
      19
      Зона вылета
      		Сампдория20 2 3 15 8-34 9 15.0
      20
      Зона вылета
      		Кремонезе21 0 8 13 15-37 8 12.7

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