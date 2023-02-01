Штутгарт - Вердер 05 Февраля прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
05 Февраля 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Вердер, которое состоится 05 Февраля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Вердер
Бремен
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Бруно Лаббадиа
|Оле Вернер
История личных встреч
|13.08.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|2 : 2
|04.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 0
|06.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 2
|22.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 1
|29.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|2 : 1
|21.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 0
|02.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|1 : 0
|02.05.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|6 : 2
|06.12.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 1
|12.04.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|3 : 2