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Штутгарт - Вердер 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
05 Февраля 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 19-й тур
Штутгарт
Вердер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Вердер, которое состоится 05 Февраля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Вердер
Бремен
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Германия Бруно Лаббадиа
Германия Оле Вернер
История личных встреч
13.08.2022 Германия - Бундеслига Тур 2 Вердер2 : 2Штутгарт
04.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 27 Штутгарт1 : 0Вердер
06.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 10 Вердер1 : 2Штутгарт
22.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 23 Вердер1 : 1Штутгарт
29.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 6 Штутгарт2 : 1Вердер
21.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 31 Штутгарт2 : 0Вердер
02.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 14 Вердер1 : 0Штутгарт
02.05.2016 Германия - Бундеслига Тур 32 Вердер6 : 2Штутгарт
06.12.2015 Германия - Бундеслига Тур 15 Штутгарт1 : 1Вердер
12.04.2015 Германия - Бундеслига Тур 28 Штутгарт3 : 2Вердер

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