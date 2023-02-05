Камбюр - Аякс 05 Февраля прямая трансляция
Стадион: Камбюр (Леуварден, Нидерланды), вместимость: 10250
05 Февраля 2023 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 20-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Камбюр - Аякс, которое состоится 05 Февраля 2023 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 20-й тур, оно проводится на стадионе: Камбюр (Леуварден, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Камбюр
Леуварден
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
|Хенк де Йонг
|Сьорс Ульте
|Альфред Шрёдер
|Джон Хейтинга
История личных встреч
|03.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|4 : 0
|11.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|2 : 3
|18.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|9 : 0
|15.12.2016
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 1
|09.04.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|0 : 1
|21.11.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|5 : 1
|10.05.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|3 : 0
|09.11.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|2 : 4
|09.03.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 27
|1 : 1
|15.12.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 17
|1 : 2