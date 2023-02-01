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Райо Вальекано - Альмерия 06 Февраля прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
06 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 20-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
Райо Вальекано
Альмерия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Альмерия, которое состоится 06 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Райо Вальекано
      Мадрид
      Альмерия
      Альмерия
      Главные тренеры
      ИспанияАндони Ираола
      ИспанияХоан Руби
      История личных встреч
      08.10.2022 Испания - Примера Тур 8 Альмерия3 : 1Райо Вальекано
      02.04.2021 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 33 Альмерия0 : 1Райо Вальекано
      08.11.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 11 Райо Вальекано0 : 1Альмерия
      13.07.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 40 Альмерия3 : 2Райо Вальекано
      21.09.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 7 Райо Вальекано1 : 1Альмерия
      10.03.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 30 Альмерия0 : 1Райо Вальекано
      12.10.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 9 Райо Вальекано1 : 0Альмерия
      05.02.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 24 Райо Вальекано1 : 0Альмерия
      06.09.2016 Кубок Испании 2-й раунд Альмерия0 : 2Райо Вальекано
      03.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 3 Альмерия3 : 0Райо Вальекано
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона20 17 2 1 42-7 53 88.3
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид20 14 3 3 40-17 45 75.0
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад20 12 3 5 28-19 39 65.0
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М20 10 5 5 29-17 35 58.3
      5
      Лига Европы
      		Бетис20 9 4 7 24-20 31 51.7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал20 9 4 7 22-17 31 51.7
      7 Атлетик Б20 8 5 7 29-21 29 48.3
      8 Осасуна20 8 5 7 19-19 29 48.3
      9 Райо Вальекано19 8 5 6 25-22 29 50.9
      10 Мальорка20 8 4 8 16-18 28 46.7
      11 Жирона20 6 6 8 27-29 24 40.0
      12 Вальядолид20 7 2 11 15-28 23 38.3
      13 Сельта20 6 5 9 22-32 23 38.3
      14 Альмерия19 6 4 9 23-29 22 38.6
      15 Севилья20 5 6 9 21-29 21 35.0
      16 Эспаньол20 4 9 7 24-30 21 35.0
      17 Валенсия20 5 5 10 25-24 20 33.3
      18
      Зона вылета
      		Кадис20 4 7 9 15-33 19 31.7
      19
      Зона вылета
      		Хетафе20 4 6 10 17-27 18 30.0
      20
      Зона вылета
      		Эльче20 1 6 13 15-40 9 15.0

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