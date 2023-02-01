Райо Вальекано - Альмерия 06 Февраля прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
06 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 20-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Альмерия, которое состоится 06 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Альмерия
Альмерия
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Хоан Руби
История личных встреч
|08.10.2022
|Испания - Примера
|Тур 8
|3 : 1
|02.04.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 33
|0 : 1
|08.11.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 11
|0 : 1
|13.07.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 40
|3 : 2
|21.09.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 7
|1 : 1
|10.03.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 30
|0 : 1
|12.10.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 9
|1 : 0
|05.02.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 24
|1 : 0
|06.09.2016
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 2
|03.09.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 3
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|20
|17
|2
|1
|42-7
|53
|88.3
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|20
|14
|3
|3
|40-17
|45
|75.0
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|20
|12
|3
|5
|28-19
|39
|65.0
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|20
|10
|5
|5
|29-17
|35
|58.3
| 5
Лига Европы
|Бетис
|20
|9
|4
|7
|24-20
|31
|51.7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|20
|9
|4
|7
|22-17
|31
|51.7
|7
|Атлетик Б
|20
|8
|5
|7
|29-21
|29
|48.3
|8
|Осасуна
|20
|8
|5
|7
|19-19
|29
|48.3
|9
|Райо Вальекано
|19
|8
|5
|6
|25-22
|29
|50.9
|10
|Мальорка
|20
|8
|4
|8
|16-18
|28
|46.7
|11
|Жирона
|20
|6
|6
|8
|27-29
|24
|40.0
|12
|Вальядолид
|20
|7
|2
|11
|15-28
|23
|38.3
|13
|Сельта
|20
|6
|5
|9
|22-32
|23
|38.3
|14
|Альмерия
|19
|6
|4
|9
|23-29
|22
|38.6
|15
|Севилья
|20
|5
|6
|9
|21-29
|21
|35.0
|16
|Эспаньол
|20
|4
|9
|7
|24-30
|21
|35.0
|17
|Валенсия
|20
|5
|5
|10
|25-24
|20
|33.3
| 18
Зона вылета
|Кадис
|20
|4
|7
|9
|15-33
|19
|31.7
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|20
|4
|6
|10
|17-27
|18
|30.0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|20
|1
|6
|13
|15-40
|9
|15.0