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Верона - Лацио 06 Февраля прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
06 Февраля 2023 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 21-й тур
Верона
Лацио

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Лацио, которое состоится 06 Февраля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Верона
      Верона
      Лацио
      Рим
      Главные тренеры
      ИталияМарко Цаффарони
      ИталияМаурицио Сарри
      История личных встреч
      11.09.2022 Италия - Серия А Тур 6 Лацио2 : 0Верона
      21.05.2022 Италия - Серия А Тур 38 Лацио3 : 3Верона
      24.10.2021 Италия - Серия А Тур 9 Верона4 : 1Лацио
      11.04.2021 Италия - Серия А Тур 30 Верона0 : 1Лацио
      12.12.2020 Италия - Серия А Тур 11 Лацио1 : 2Верона
      26.07.2020 Италия - Серия А Тур 36 Верона1 : 5Лацио
      05.02.2020 Италия - Серия А Тур 17 Лацио0 : 0Верона
      19.02.2018 Италия - Серия А Тур 25 Лацио2 : 0Верона
      24.09.2017 Италия - Серия А Тур 6 Верона0 : 3Лацио
      11.02.2016 Италия - Серия А Тур 25 Лацио5 : 2Верона
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи21 18 2 1 51-15 56 88.9
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М21 14 1 6 41-26 43 68.3
      3
      Лига чемпионов
      		Рома21 12 4 5 28-18 40 63.5
      4
      Лига чемпионов
      		Лацио20 11 5 4 36-16 38 63.3
      5
      Лига Европы
      		Аталанта21 11 5 5 39-24 38 60.3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Милан21 11 5 5 37-30 38 60.3
      7 Торино21 8 6 7 22-22 30 47.6
      8 Удинезе21 7 8 6 28-23 29 46.0
      9 Болонья21 8 5 8 28-31 29 46.0
      10 Эмполи21 6 8 7 19-26 26 41.3
      11 Монца20 7 4 9 25-28 25 41.7
      12 Фиорентина21 6 6 9 23-28 24 38.1
      13 Ювентус20 11 5 4 30-17 23 -15 38.3
      14 Лечче21 5 8 8 21-24 23 36.5
      15 Сассуоло21 6 5 10 24-31 23 36.5
      16 Салернитана20 5 6 9 25-38 21 35.0
      17 Специя21 4 6 11 17-35 18 28.6
      18
      Зона вылета
      		Верона20 3 4 13 18-32 13 21.7
      19
      Зона вылета
      		Сампдория20 2 3 15 8-34 9 15.0
      20
      Зона вылета
      		Кремонезе21 0 8 13 15-37 8 12.7

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