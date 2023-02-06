Верона - Лацио 06 Февраля прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
06 Февраля 2023 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 21-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Лацио, которое состоится 06 Февраля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Лацио
Рим
Главные тренеры
|Марко Цаффарони
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Тур 6
|2 : 0
|21.05.2022
|Италия - Серия А
|Тур 38
|3 : 3
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 9
|4 : 1
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 30
|0 : 1
|12.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 2
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 36
|1 : 5
|05.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 17
|0 : 0
|19.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 25
|2 : 0
|24.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 6
|0 : 3
|11.02.2016
|Италия - Серия А
|Тур 25
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|21
|18
|2
|1
|51-15
|56
|88.9
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|21
|14
|1
|6
|41-26
|43
|68.3
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|21
|12
|4
|5
|28-18
|40
|63.5
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|20
|11
|5
|4
|36-16
|38
|63.3
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|21
|11
|5
|5
|39-24
|38
|60.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|21
|11
|5
|5
|37-30
|38
|60.3
|7
|Торино
|21
|8
|6
|7
|22-22
|30
|47.6
|8
|Удинезе
|21
|7
|8
|6
|28-23
|29
|46.0
|9
|Болонья
|21
|8
|5
|8
|28-31
|29
|46.0
|10
|Эмполи
|21
|6
|8
|7
|19-26
|26
|41.3
|11
|Монца
|20
|7
|4
|9
|25-28
|25
|41.7
|12
|Фиорентина
|21
|6
|6
|9
|23-28
|24
|38.1
|13
|Ювентус
|20
|11
|5
|4
|30-17
|23
|-15
|38.3
|14
|Лечче
|21
|5
|8
|8
|21-24
|23
|36.5
|15
|Сассуоло
|21
|6
|5
|10
|24-31
|23
|36.5
|16
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
|25-38
|21
|35.0
|17
|Специя
|21
|4
|6
|11
|17-35
|18
|28.6
| 18
Зона вылета
|Верона
|20
|3
|4
|13
|18-32
|13
|21.7
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|20
|2
|3
|15
|8-34
|9
|15.0
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|21
|0
|8
|13
|15-37
|8
|12.7