Фламенго - Аль-Хиляль 07 Февраля прямая трансляция
Стадион: Стад де Танжер (Танжер, Марокко), вместимость: 45000
07 Февраля 2023 года в 22:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фламенго - Аль-Хиляль, которое состоится 07 Февраля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Стад де Танжер (Танжер, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
|Рамон Диас
История личных встреч
|17.12.2019
|Клубный чемпионат мира
|1/2 финала
|3 : 1
Турнирная таблица
1-й раунд
| Аль-Ахли
Окленд Сити
|3 : 0
2-й раунд
| Видад
Аль-Хиляль
|1 : 1 3 : 5
| Сиэтл Саундерс
Аль-Ахли
|0 : 1
1/2 финала
| Фламенго
Аль-Хиляль
|07.02
| Аль-Ахли
Реал Мадрид
|08.02