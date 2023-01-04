Салернитана - Ювентус 07 Февраля прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
07 Февраля 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 21-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Ювентус, которое состоится 07 Февраля 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Ювентус
Турин
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Тур 6
|2 : 2
|20.03.2022
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 0
|30.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 15
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|21
|18
|2
|1
|51-15
|56
|88.9
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|21
|14
|1
|6
|41-26
|43
|68.3
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|21
|12
|4
|5
|28-18
|40
|63.5
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|21
|11
|6
|4
|37-17
|39
|61.9
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|21
|11
|5
|5
|39-24
|38
|60.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|21
|11
|5
|5
|37-30
|38
|60.3
|7
|Торино
|21
|8
|6
|7
|22-22
|30
|47.6
|8
|Удинезе
|21
|7
|8
|6
|28-23
|29
|46.0
|9
|Болонья
|21
|8
|5
|8
|28-31
|29
|46.0
|10
|Монца
|21
|7
|5
|9
|27-30
|26
|41.3
|11
|Эмполи
|21
|6
|8
|7
|19-26
|26
|41.3
|12
|Фиорентина
|21
|6
|6
|9
|23-28
|24
|38.1
|13
|Ювентус
|20
|11
|5
|4
|30-17
|23
|-15
|38.3
|14
|Лечче
|21
|5
|8
|8
|21-24
|23
|36.5
|15
|Сассуоло
|21
|6
|5
|10
|24-31
|23
|36.5
|16
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
|25-38
|21
|35.0
|17
|Специя
|21
|4
|6
|11
|17-35
|18
|28.6
| 18
Зона вылета
|Верона
|21
|3
|5
|13
|19-33
|14
|22.2
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|21
|2
|4
|15
|10-36
|10
|15.9
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|21
|0
|8
|13
|15-37
|8
|12.7