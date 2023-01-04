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Салернитана - Ювентус 07 Февраля прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
07 Февраля 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 21-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)
Салернитана
Ювентус

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Ювентус, которое состоится 07 Февраля 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Салернитана
      Салерно
      Ювентус
      Турин
      Главные тренеры
      ИталияДавиде Никола
      ИталияМассимилиано Аллегри
      История личных встреч
      11.09.2022 Италия - Серия А Тур 6 Ювентус2 : 2Салернитана
      20.03.2022 Италия - Серия А Тур 30 Ювентус2 : 0Салернитана
      30.11.2021 Италия - Серия А Тур 15 Салернитана0 : 2Ювентус
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи21 18 2 1 51-15 56 88.9
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М21 14 1 6 41-26 43 68.3
      3
      Лига чемпионов
      		Рома21 12 4 5 28-18 40 63.5
      4
      Лига чемпионов
      		Лацио21 11 6 4 37-17 39 61.9
      5
      Лига Европы
      		Аталанта21 11 5 5 39-24 38 60.3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Милан21 11 5 5 37-30 38 60.3
      7 Торино21 8 6 7 22-22 30 47.6
      8 Удинезе21 7 8 6 28-23 29 46.0
      9 Болонья21 8 5 8 28-31 29 46.0
      10 Монца21 7 5 9 27-30 26 41.3
      11 Эмполи21 6 8 7 19-26 26 41.3
      12 Фиорентина21 6 6 9 23-28 24 38.1
      13 Ювентус20 11 5 4 30-17 23 -15 38.3
      14 Лечче21 5 8 8 21-24 23 36.5
      15 Сассуоло21 6 5 10 24-31 23 36.5
      16 Салернитана20 5 6 9 25-38 21 35.0
      17 Специя21 4 6 11 17-35 18 28.6
      18
      Зона вылета
      		Верона21 3 5 13 19-33 14 22.2
      19
      Зона вылета
      		Сампдория21 2 4 15 10-36 10 15.9
      20
      Зона вылета
      		Кремонезе21 0 8 13 15-37 8 12.7

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