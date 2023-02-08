02:32 ()
Свернуть список

Аль-Ахли - Реал Мадрид 08 Февраля прямая трансляция

Стадион: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко), вместимость: 60000
08 Февраля 2023 года в 22:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
Главный судья: Андрес Матонте (Уругвай)
Аль-Ахли
Реал Мадрид

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Реал Мадрид, которое состоится 08 Февраля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аль-Ахли
      Каир, Египет
      Реал Мадрид
      Мадрид, Испания
      Главные тренеры
      ШвейцарияМарсель Коллер
      Текстовая трансляция
      Автообновление
      Обновить
      0'
      Лучший клуб Европы приехал в Марокко без нескольких ведущих футболистов. Рассказываем о клубном чемпионате мира. «Реал» стартует на клубном чемпионате мира. У главного соперника — три экс-футболиста РПЛ0'Винисиус столкнулся с жёстким давлением защитников и трибун. Подробности провокаций «Мальорки» и их последствия. «Ему устроили настоящий ад». Очередной скандал вокруг звезды «Реала»0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинала клубного чемпионата мира: «Аль-Ахли» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      1-й раунд
      Аль-Ахли
      Окленд Сити
      		3 : 0
      2-й раунд
      Видад
      Аль-Хиляль
      		1 : 1 3 : 5
      Сиэтл Саундерс
      Аль-Ахли
      		0 : 1
      1/2 финала
      Фламенго
      Аль-Хиляль
      		2 : 3
      Аль-Ахли
      Реал Мадрид
      		08.02

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close