Аль-Ахли - Реал Мадрид 08 Февраля прямая трансляция
Стадион: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко), вместимость: 60000
08 Февраля 2023 года в 22:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
Главный судья: Андрес Матонте (Уругвай)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Реал Мадрид, которое состоится 08 Февраля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Ахли
Каир, Египет
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Главные тренеры
|Марсель Коллер
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
1-й раунд
| Аль-Ахли
Окленд Сити
|3 : 0
2-й раунд
| Видад
Аль-Хиляль
|1 : 1 3 : 5
| Сиэтл Саундерс
Аль-Ахли
|0 : 1
1/2 финала
| Фламенго
Аль-Хиляль
|2 : 3
| Аль-Ахли
Реал Мадрид
|08.02