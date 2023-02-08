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Марсель - ПСЖ 08 Февраля прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
08 Февраля 2023 года в 23:10 (+03:00). Кубок Франции, 1/8 финала
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
Марсель
ПСЖ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - ПСЖ, которое состоится 08 Февраля 2023 года в 23:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Марсель
      Марсель
      ПСЖ
      Париж
      Главные тренеры
      ХорватияИгор Тудор
      ФранцияКристоф Галтье
      История личных встреч
      16.10.2022 Франция - Лига 1 Тур 11 ПСЖ1 : 0Марсель
      17.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 32 ПСЖ2 : 1Марсель
      24.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 11 Марсель0 : 0ПСЖ
      07.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 24 Марсель0 : 2ПСЖ
      13.01.2021 Суперкубок Франции Финал ПСЖ2 : 1Марсель
      13.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 3 ПСЖ0 : 1Марсель
      27.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 11 ПСЖ4 : 0Марсель
      17.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 29 ПСЖ3 : 1Марсель
      28.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 11 Марсель0 : 2ПСЖ
      28.02.2018 Кубок Франции 1/4 финала ПСЖ3 : 0Марсель
      Турнирная таблица
      1/32 финала
      Метка
      A03
      		 Париж
      Валансьен
      		3 : 1
      A01
      		 Гренобль
      Ним
      		1 : 0
      A04
      		 Страсбург
      Анже
      		0 : 0 4 : 5
      A02
      		 По
      Монпелье
      		2 : 1
      A05
      		 Шатору
      ПСЖ
      		1 : 3
      A07
      		 Эврё
      Бастия
      		1 : 1 3 : 4
      A06
      		 Грас
      Тампонез
      		1 : 0
      A12
      		 Лион
      Метц
      		2 : 1
      A11
      		 Страсбург Кёнигсхоффен
      Клермон
      		0 : 0 4 : 3
      A08
      		 Марсель
      Йер
      		2 : 0
      A10
      		 Линас-Монлери
      Ланс
      		0 : 2
      A09
      		 Авранш
      Брест
      		0 : 2
      A13
      		 Монако
      Родез
      		2 : 2 4 : 5
      A16
      		 Плабеннек
      Ванн
      		2 : 0
      A15
      		 Вируа
      Нант
      		0 : 2
      A19
      		 Виллеруп Тиль
      Анси
      		1 : 6
      A17
      		 Гранвиль
      Ньор
      		0 : 3
      A14
      		 Ле-Пюи Фут 43
      Ницца
      		1 : 0
      A18
      		 Таон
      Амьен
      		0 : 0 4 : 2
      A20
      		 Бордо
      Ренн
      		1 : 2
      A22
      		 Ла-Шатеньере
      Лорьян
      		0 : 6
      A21
      		 Юра Суд
      Аяччо
      		1 : 2
      A24
      		 Лон-Плаж
      Реймс
      		0 : 7
      A25
      		 Шамальер
      Бурж Фут
      		0 : 0 6 : 5
      A23
      		 Бельфор
      Сен-Кантен
      		3 : 1
      A29
      		 Дюнкерк
      Осер
      		2 : 2 4 : 5
      A28
      		 Стад Понтиви
      Ле-Эрбье
      		1 : 4
      A26
      		 Обан
      Шамбери
      		1 : 3
      A30
      		 Авуэн
      Вьерзон
      		1 : 2
      A27
      		 Ланньон
      Тулуза
      		1 : 7
      A31
      		 Лилль
      Труа
      		2 : 0
      A32
      		 Пеи де Кассель
      Васкеаль
      		1 : 1 5 : 4
      1/16 финала
      Метка
      B01
      		 Марсель
      Ренн
      		1 : 0
      B02
      		 Шамбери
      Лион
      		0 : 3
      B03
      		 Плабеннек
      Гренобль
      		0 : 1
      B07
      		 Тулуза
      Аяччо
      		2 : 0
      B05
      		 Бастия
      Лорьян
      		1 : 1 1 : 4
      B06
      		 Ле-Эрбье
      Реймс
      		0 : 3
      B04
      		 Шамальер
      Париж
      		0 : 4
      B08
      		 Грас
      Родез
      		0 : 0 4 : 5
      B09
      		 Страсбург Кёнигсхоффен
      Анже
      		0 : 1
      B11
      		 Лилль
      По
      		2 : 0
      B13
      		 Ле-Пюи Фут 43
      Вьерзон
      		0 : 0 3 : 5
      B10
      		 Ньор
      Осер
      		0 : 4
      B14
      		 Бельфор
      Анси
      		1 : 1 3 : 4
      B12
      		 Таон
      Нант
      		0 : 0 2 : 4
      B15
      		 Брест
      Ланс
      		1 : 3
      B16
      		 Пеи де Кассель
      ПСЖ
      		0 : 7
      1/8 финала
      Метка
      C01
      		 Лион
      Лилль
      		08.02
      C06
      		 Анже
      Нант
      		08.02
      C04
      		 Осер
      Родез
      		08.02
      C02
      		 Тулуза
      Реймс
      		08.02
      C05
      		 Париж
      Анси
      		08.02
      C03
      		 Вьерзон
      Гренобль
      		08.02
      C07
      		 Марсель
      ПСЖ
      		08.02
      C08
      		 Лорьян
      Ланс
      		09.02

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