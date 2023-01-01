Академику - Порту 08 Февраля прямая трансляция
Стадион: Эштадиу ду Фонтелу (Визеу, Португалия), вместимость: 14368
08 Февраля 2023 года в 23:45 (+03:00). Кубок Португалии, 1/4 финала
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Академику - Порту, которое состоится 08 Февраля 2023 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Эштадиу ду Фонтелу (Визеу, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Академику
Визеу
Порту
Порту
Главные тренеры
|Жорже Кошта
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|25.01.2023
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|3 : 0
|12.02.2020
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|3 : 0
|04.02.2020
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 1
Турнирная таблица
3-й раунд
|Метка
| Ольяненсе
Белененсеш
|0 : 2
| Морейренсе
Вилафранкензе
|3 : 0
| Амора
Эшторил
|2 : 3
| Насьонал
УД Оливейренсе
|3 : 1 ДВ
| Фонтиньяш
Арока
|0 : 2
| Санжуаненсе
Ош Белененсеш
|3 : 2 ДВ
| Мафра
Маритиму
|4 : 2 ДВ
| Канелаш 2010
Витория Гимарайнш
|1 : 3
| Серпа
Жил Висенте
|0 : 3
| Трофенсе
Фамаликан
|0 : 1
| Пенафиел
Визела
|3 : 3 ДВ
| Академику
Ориентал
|1 : 0
| Имортал Албуфейра
Фаренсе
|0 : 3
| Тондела
Санта-Клара
|2 : 0
| Калдаш
Бенфика
|1 : 1 ДВ
| Перу Пинейру
Пумбал
|4 : 0
| Машику
Боавишта
|1 : 0
| Оливейра Оспиталь
Риу Аве
|3 : 2 ДВ
| Вианенсе
Бейра-Мар
|1 : 2
| Рабу Пейше
Сертаненсе
|2 : 1
| Коренсе
Камача
|0 : 6
| Думиенсе
Реал
|2 : 1
| Валадарис Гайя
Шавиш
|3 : 2 ДВ
| Витория Сетубал
Пасуш де Феррейра
|2 : 0
| Тирсенсе
Лейшойнш
|1 : 4
| Монталегри
Сан-Жоау Вер
|1 : 3
| Браганса
Певидем
|0 : 1
| Сан-Мартинью
Каза Пия
|0 : 2
| Вилаверденсе
Портимоненсе
|2 : 0
| Фелгейраш
Брага
|1 : 2
| Варзим
Спортинг
|1 : 0
| Анадия
Порту
|0 : 6
1/16 финала
|Метка
A01
| Вилаверденсе
Оливейра Оспиталь
|7 : 0
A02
| Жил Висенте
Арока
|1 : 4
A03
| Варзим
Сан-Жоау Вер
|1 : 0
A04
| Мафра
Порту
|0 : 3
A05
| Академику
Камача
|3 : 0
A06
| Перу Пинейру
Витория Сетубал
|1 : 4
A07
| Насьонал
Тондела
|1 : 0
A08
| Лейшойнш
Фаренсе
|3 : 1
A09
| Фамаликан
Думиенсе
|4 : 1
A10
| Рабу Пейше
Санжуаненсе
|2 : 0
A11
| Бейра-Мар
Певидем
|3 : 2
A12
| Каза Пия
Валадарис Гайя
|2 : 0
A13
| Витория Гимарайнш
Визела
|2 : 1 ДВ
A14
| Эшторил
Бенфика
|0 : 1
A15
| Белененсеш
Машику
|4 : 0
A16
| Брага
Морейренсе
|2 : 1
1/8 финала
|Метка
B01
| Лейшойнш
Фамаликан
|1 : 2 ДВ
B02
| Варзим
Бенфика
|0 : 2
B03
| Вилаверденсе
Белененсеш
|1 : 4
B04
| Насьонал
Рабу Пейше
|1 : 0
B05
| Брага
Витория Гимарайнш
|3 : 2
B06
| Академику
Бейра-Мар
|2 : 0
B07
| Порту
Арока
|4 : 0
B08
| Витория Сетубал
Каза Пия
|0 : 1
1/4 финала
|Метка
QF1
| Фамаликан
Белененсеш
|08.02
QF2
| Академику
Порту
|08.02
QF3
| Каза Пия
Насьонал
|09.02
QF4
| Брага
Бенфика
|09.02