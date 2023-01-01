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Академику - Порту 08 Февраля прямая трансляция

Стадион: Эштадиу ду Фонтелу (Визеу, Португалия), вместимость: 14368
08 Февраля 2023 года в 23:45 (+03:00). Кубок Португалии, 1/4 финала
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Академику
Порту

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Академику - Порту, которое состоится 08 Февраля 2023 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Эштадиу ду Фонтелу (Визеу, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Академику
      Визеу
      Порту
      Порту
      Главные тренеры
      ПортугалияЖорже Кошта
      ПортугалияСержиу Консейсау
      История личных встреч
      25.01.2023 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Порту3 : 0Академику
      12.02.2020 Кубок Португалии 1/2 финала Порту3 : 0Академику
      04.02.2020 Кубок Португалии 1/2 финала Академику1 : 1Порту
      Турнирная таблица
      3-й раунд
      Метка
      Ольяненсе
      Белененсеш
      		0 : 2
      Морейренсе
      Вилафранкензе
      		3 : 0
      Амора
      Эшторил
      		2 : 3
      Насьонал
      УД Оливейренсе
      		3 : 1 ДВ
      Фонтиньяш
      Арока
      		0 : 2
      Санжуаненсе
      Ош Белененсеш
      		3 : 2 ДВ
      Мафра
      Маритиму
      		4 : 2 ДВ
      Канелаш 2010
      Витория Гимарайнш
      		1 : 3
      Серпа
      Жил Висенте
      		0 : 3
      Трофенсе
      Фамаликан
      		0 : 1
      Пенафиел
      Визела
      		3 : 3 ДВ
      Академику
      Ориентал
      		1 : 0
      Имортал Албуфейра
      Фаренсе
      		0 : 3
      Тондела
      Санта-Клара
      		2 : 0
      Калдаш
      Бенфика
      		1 : 1 ДВ
      Перу Пинейру
      Пумбал
      		4 : 0
      Машику
      Боавишта
      		1 : 0
      Оливейра Оспиталь
      Риу Аве
      		3 : 2 ДВ
      Вианенсе
      Бейра-Мар
      		1 : 2
      Рабу Пейше
      Сертаненсе
      		2 : 1
      Коренсе
      Камача
      		0 : 6
      Думиенсе
      Реал
      		2 : 1
      Валадарис Гайя
      Шавиш
      		3 : 2 ДВ
      Витория Сетубал
      Пасуш де Феррейра
      		2 : 0
      Тирсенсе
      Лейшойнш
      		1 : 4
      Монталегри
      Сан-Жоау Вер
      		1 : 3
      Браганса
      Певидем
      		0 : 1
      Сан-Мартинью
      Каза Пия
      		0 : 2
      Вилаверденсе
      Портимоненсе
      		2 : 0
      Фелгейраш
      Брага
      		1 : 2
      Варзим
      Спортинг
      		1 : 0
      Анадия
      Порту
      		0 : 6
      1/16 финала
      Метка
      A01
      		 Вилаверденсе
      Оливейра Оспиталь
      		7 : 0
      A02
      		 Жил Висенте
      Арока
      		1 : 4
      A03
      		 Варзим
      Сан-Жоау Вер
      		1 : 0
      A04
      		 Мафра
      Порту
      		0 : 3
      A05
      		 Академику
      Камача
      		3 : 0
      A06
      		 Перу Пинейру
      Витория Сетубал
      		1 : 4
      A07
      		 Насьонал
      Тондела
      		1 : 0
      A08
      		 Лейшойнш
      Фаренсе
      		3 : 1
      A09
      		 Фамаликан
      Думиенсе
      		4 : 1
      A10
      		 Рабу Пейше
      Санжуаненсе
      		2 : 0
      A11
      		 Бейра-Мар
      Певидем
      		3 : 2
      A12
      		 Каза Пия
      Валадарис Гайя
      		2 : 0
      A13
      		 Витория Гимарайнш
      Визела
      		2 : 1 ДВ
      A14
      		 Эшторил
      Бенфика
      		0 : 1
      A15
      		 Белененсеш
      Машику
      		4 : 0
      A16
      		 Брага
      Морейренсе
      		2 : 1
      1/8 финала
      Метка
      B01
      		 Лейшойнш
      Фамаликан
      		1 : 2 ДВ
      B02
      		 Варзим
      Бенфика
      		0 : 2
      B03
      		 Вилаверденсе
      Белененсеш
      		1 : 4
      B04
      		 Насьонал
      Рабу Пейше
      		1 : 0
      B05
      		 Брага
      Витория Гимарайнш
      		3 : 2
      B06
      		 Академику
      Бейра-Мар
      		2 : 0
      B07
      		 Порту
      Арока
      		4 : 0
      B08
      		 Витория Сетубал
      Каза Пия
      		0 : 1
      1/4 финала
      Метка
      QF1
      		 Фамаликан
      Белененсеш
      		08.02
      QF2
      		 Академику
      Порту
      		08.02
      QF3
      		 Каза Пия
      Насьонал
      		09.02
      QF4
      		 Брага
      Бенфика
      		09.02

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