Ницца - Аяччо 10 Февраля прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
10 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Аяччо, которое состоится 10 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Аяччо
Аяччо
Главные тренеры
|Люсьен Фавр
|Оливье Панталони
История личных встреч
|11.09.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|0 : 1
|18.01.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|2 : 0
|25.08.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|0 : 0
|26.05.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|0 : 2
|11.08.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|0 : 1
|04.02.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 1
|17.09.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|3 : 0