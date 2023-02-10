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Ницца - Аяччо 10 Февраля прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
10 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция)
Ницца
Аяччо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Аяччо, которое состоится 10 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Аяччо
Аяччо
Главные тренеры
Швейцария Люсьен Фавр
Франция Оливье Панталони
История личных встреч
11.09.2022 Франция - Лига 1 Тур 7 Аяччо0 : 1Ницца
18.01.2014 Франция - Лига 1 Тур 21 Ницца2 : 0Аяччо
25.08.2013 Франция - Лига 1 Тур 3 Аяччо0 : 0Ницца
26.05.2013 Франция - Лига 1 Тур 38 Аяччо0 : 2Ницца
11.08.2012 Франция - Лига 1 Тур 1 Ницца0 : 1Аяччо
04.02.2012 Франция - Лига 1 Тур 22 Аяччо1 : 1Ницца
17.09.2011 Франция - Лига 1 Тур 6 Ницца3 : 0Аяччо

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