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Шальке-04 - Вольфсбург 10 Февраля прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
10 Февраля 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 20-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия)
Шальке-04
Вольфсбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Вольфсбург, которое состоится 10 Февраля 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шальке-04
      Гельзенкирхен
      Вольфсбург
      Вольфсбург
      Главные тренеры
      ГерманияФранк Крамер
      ГерманияТомас Райс
      ХорватияНико Ковач
      История личных встреч
      20.08.2022 Германия - Бундеслига Тур 3 Вольфсбург0 : 0Шальке-04
      13.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 25 Вольфсбург5 : 0Шальке-04
      03.02.2021 Кубок Германии 1/8 финала Вольфсбург1 : 0Шальке-04
      21.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 8 Шальке-040 : 2Вольфсбург
      20.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 33 Шальке-041 : 4Вольфсбург
      18.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 16 Вольфсбург1 : 1Шальке-04
      20.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 18 Шальке-042 : 1Вольфсбург
      25.08.2018 Германия - Бундеслига Тур 1 Вольфсбург2 : 1Шальке-04
      17.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 27 Вольфсбург0 : 1Шальке-04
      07.02.2018 Кубок Германии 1/4 финала Шальке-041 : 0Вольфсбург
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария19 11 7 1 56-18 40 70.2
      2
      Лига чемпионов
      		Унион19 12 3 4 33-23 39 68.4
      3
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д19 12 1 6 38-26 37 64.9
      4
      Лига чемпионов
      		РБ Лейпциг19 10 6 3 39-24 36 63.2
      5
      Лига Европы
      		Айнтрахт Ф19 10 5 4 40-26 35 61.4
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Фрайбург19 10 4 5 30-30 34 59.6
      7 Вольфсбург19 8 5 6 38-26 29 50.9
      8 Вердер19 8 3 8 31-37 27 47.4
      9 Боруссия М19 7 5 7 34-29 26 45.6
      10 Байер19 7 3 9 30-31 24 42.1
      11 Кёльн19 5 8 6 29-31 23 40.4
      12 Майнц19 6 5 8 27-31 23 40.4
      13 Аугсбург19 6 3 10 24-33 21 36.8
      14 Хоффенхайм19 5 4 10 28-36 19 33.3
      15 Бохум19 6 1 12 24-46 19 33.3
      16 Штутгарт19 3 7 9 22-34 16 28.1
      17
      Зона вылета
      		Герта19 3 5 11 20-35 14 24.6
      18
      Зона вылета
      		Шальке-0419 2 5 12 14-41 11 19.3

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