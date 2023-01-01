АЗ Алкмар - Эксельсиор 10 Февраля прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
10 Февраля 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 21-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Эксельсиор, которое состоится 10 Февраля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 21-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Эксельсиор
Роттердам
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
|Маринус Дейкхёйзен
История личных встреч
|11.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 4
|23.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|2 : 1
|15.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|4 : 2
|15.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|2 : 1
|03.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|1 : 2
|24.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|0 : 2
|05.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 25
|1 : 1
|03.12.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 15
|3 : 3
|06.03.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|2 : 0
|15.08.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 2
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|20
|43
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|АЗ Алкмар
|20
|41
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Аякс
|20
|40
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|20
|39
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|20
|37
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|20
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|20
|33
|8
|Херенвен
|20
|27
|9
|Валвейк
|20
|26
|10
|НЕК Неймеген
|20
|23
|11
|Фортуна
|20
|23
|12
|Гоу Эхед Иглс
|20
|22
|13
|Витесс
|20
|20
|14
|Эксельсиор
|20
|20
|15
|Волендам
|20
|17
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|20
|16
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|20
|13
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|20
|12