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АЗ Алкмар - Эксельсиор 10 Февраля прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
10 Февраля 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 21-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды)
АЗ Алкмар
Эксельсиор

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Эксельсиор, которое состоится 10 Февраля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 21-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      АЗ Алкмар
      Алкмар
      Эксельсиор
      Роттердам
      Главные тренеры
      НидерландыПаскаль Янсен
      НидерландыМаринус Дейкхёйзен
      История личных встреч
      11.01.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала Эксельсиор1 : 4АЗ Алкмар
      23.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 Эксельсиор2 : 1АЗ Алкмар
      15.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 Эксельсиор4 : 2АЗ Алкмар
      15.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 АЗ Алкмар2 : 1Эксельсиор
      03.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Эксельсиор1 : 2АЗ Алкмар
      24.09.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 АЗ Алкмар0 : 2Эксельсиор
      05.03.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 25 АЗ Алкмар1 : 1Эксельсиор
      03.12.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 Эксельсиор3 : 3АЗ Алкмар
      06.03.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 АЗ Алкмар2 : 0Эксельсиор
      15.08.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 Эксельсиор2 : 2АЗ Алкмар
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд2043
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		АЗ Алкмар2041
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Аякс2040
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		ПСВ Эйндховен2039
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте2037
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта2034
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт2033
      8 Херенвен2027
      9 Валвейк2026
      10 НЕК Неймеген2023
      11 Фортуна2023
      12 Гоу Эхед Иглс2022
      13 Витесс2020
      14 Эксельсиор2020
      15 Волендам2017
      16
      Стыковая зона
      		Эммен2016
      17
      Зона вылета
      		Гронинген2013
      18
      Зона вылета
      		Камбюр2012

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