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Борнмут - Ньюкасл Юнайтед 11 Февраля прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
11 Февраля 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 11 Февраля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Борнмут
      Борнмут
      Ньюкасл Юнайтед
      Ньюкасл-апон-Тайн
      Главные тренеры
      АнглияСкотт Паркер
      АнглияЭдди Хау
      История личных встреч
      20.12.2022 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 0Борнмут
      17.09.2022 Англия - Премьер-лига Тур 8 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Борнмут
      01.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 32 Борнмут1 : 4Ньюкасл Юнайтед
      09.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Ньюкасл Юнайтед2 : 1Борнмут
      16.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 31 Борнмут2 : 2Ньюкасл Юнайтед
      10.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 12 Ньюкасл Юнайтед2 : 1Борнмут
      24.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 28 Борнмут2 : 2Ньюкасл Юнайтед
      04.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 11 Ньюкасл Юнайтед0 : 1Борнмут
      05.03.2016 Англия - Премьер-лига Тур 29 Ньюкасл Юнайтед1 : 3Борнмут
      07.11.2015 Англия - Премьер-лига Тур 12 Борнмут0 : 1Ньюкасл Юнайтед
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал20 16 2 2 45-17 50 83.3
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити21 14 3 4 53-21 45 71.4
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед22 13 4 5 36-28 43 65.2
      4
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед21 10 10 1 34-12 40 63.5
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур22 12 3 7 41-31 39 59.1
      6 Брайтон энд Хоув Альбион20 10 4 6 38-27 34 56.7
      7 Брентфорд21 8 9 4 35-28 33 52.4
      8 Фулхэм22 9 5 8 32-30 32 48.5
      9 Челси21 8 6 7 22-21 30 47.6
      10 Ливерпуль20 8 5 7 34-28 29 48.3
      11 Астон Вилла21 8 4 9 25-31 28 44.4
      12 Кристал Пэлас21 6 6 9 19-29 24 38.1
      13 Ноттингем Форест21 6 6 9 17-35 24 38.1
      14 Лестер Сити21 6 3 12 32-37 21 33.3
      15 Вулверхэмптон21 5 5 11 15-30 20 31.7
      16 Лидс Юнайтед21 4 7 10 28-36 19 30.2
      17 Вест Хэм Юнайтед21 5 4 12 18-26 19 30.2
      18
      Зона вылета
      		Эвертон21 4 6 11 16-28 18 28.6
      19
      Зона вылета
      		Борнмут21 4 5 12 19-43 17 27.0
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон21 4 3 14 17-38 15 23.8

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