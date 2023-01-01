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Севилья - Мальорка 11 Февраля прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
11 Февраля 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Севилья
Мальорка

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Мальорка, которое состоится 11 Февраля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Севилья
      Севилья
      Мальорка
      Пальма-де-Мальорка
      Главные тренеры
      АргентинаХорхе Сампаоли
      МексикаХавьер Агирре
      История личных встреч
      15.10.2022 Испания - Примера Тур 9 Мальорка0 : 1Севилья
      11.05.2022 Испания - Примера Тур 36 Севилья0 : 0Мальорка
      27.10.2021 Испания - Примера Тур 11 Мальорка1 : 1Севилья
      12.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Севилья2 : 0Мальорка
      21.12.2019 Испания - Примера Тур 18 Мальорка0 : 2Севилья
      10.03.2013 Испания - Примера Тур 27 Мальорка2 : 1Севилья
      09.01.2013 Кубок Испании 1/8 финала Севилья1 : 2Мальорка
      12.12.2012 Кубок Испании 1/8 финала Мальорка0 : 5Севилья
      22.10.2012 Испания - Примера Тур 8 Севилья3 : 2Мальорка
      02.04.2012 Испания - Примера Тур 31 Севилья3 : 1Мальорка
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона20 17 2 1 42-7 53 88.3
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид20 14 3 3 40-17 45 75.0
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад20 12 3 5 28-19 39 65.0
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М20 10 5 5 29-17 35 58.3
      5
      Лига Европы
      		Райо Вальекано20 9 5 6 27-22 32 53.3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Бетис20 9 4 7 24-20 31 51.7
      7 Вильярреал20 9 4 7 22-17 31 51.7
      8 Атлетик Б20 8 5 7 29-21 29 48.3
      9 Осасуна20 8 5 7 19-19 29 48.3
      10 Мальорка20 8 4 8 16-18 28 46.7
      11 Жирона21 6 6 9 27-31 24 38.1
      12 Вальядолид20 7 2 11 15-28 23 38.3
      13 Сельта20 6 5 9 22-32 23 38.3
      14 Альмерия20 6 4 10 23-31 22 36.7
      15 Кадис21 5 7 9 17-33 22 34.9
      16 Севилья20 5 6 9 21-29 21 35.0
      17 Эспаньол20 4 9 7 24-30 21 35.0
      18
      Зона вылета
      		Валенсия20 5 5 10 25-24 20 33.3
      19
      Зона вылета
      		Хетафе20 4 6 10 17-27 18 30.0
      20
      Зона вылета
      		Эльче20 1 6 13 15-40 9 15.0

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