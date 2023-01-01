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Валенсия - Атлетик Б 11 Февраля прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
11 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
Валенсия
Атлетик Б

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Атлетик Б, которое состоится 11 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Валенсия
      Валенсия
      Атлетик Б
      Бильбао
      Главные тренеры
      ИталияДженнаро Гаттузо
      ИспанияЭрнесто Вальверде
      История личных встреч
      26.01.2023 Кубок Испании 1/4 финала Валенсия1 : 3Атлетик Б
      21.08.2022 Испания - Примера Тур 2 Атлетик Б1 : 0Валенсия
      07.05.2022 Испания - Примера Тур 35 Атлетик Б0 : 0Валенсия
      02.03.2022 Кубок Испании 1/2 финала Валенсия1 : 0Атлетик Б
      10.02.2022 Кубок Испании 1/2 финала Атлетик Б1 : 1Валенсия
      25.09.2021 Испания - Примера Тур 7 Валенсия1 : 1Атлетик Б
      07.02.2021 Испания - Примера Тур 22 Атлетик Б1 : 1Валенсия
      12.12.2020 Испания - Примера Тур 13 Валенсия2 : 2Атлетик Б
      01.07.2020 Испания - Примера Тур 33 Валенсия0 : 2Атлетик Б
      28.09.2019 Испания - Примера Тур 7 Атлетик Б0 : 1Валенсия
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона20 17 2 1 42-7 53 88.3
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид20 14 3 3 40-17 45 75.0
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад20 12 3 5 28-19 39 65.0
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М20 10 5 5 29-17 35 58.3
      5
      Лига Европы
      		Райо Вальекано20 9 5 6 27-22 32 53.3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Бетис20 9 4 7 24-20 31 51.7
      7 Вильярреал20 9 4 7 22-17 31 51.7
      8 Атлетик Б20 8 5 7 29-21 29 48.3
      9 Осасуна20 8 5 7 19-19 29 48.3
      10 Мальорка20 8 4 8 16-18 28 46.7
      11 Жирона21 6 6 9 27-31 24 38.1
      12 Вальядолид20 7 2 11 15-28 23 38.3
      13 Сельта20 6 5 9 22-32 23 38.3
      14 Альмерия20 6 4 10 23-31 22 36.7
      15 Кадис21 5 7 9 17-33 22 34.9
      16 Севилья20 5 6 9 21-29 21 35.0
      17 Эспаньол20 4 9 7 24-30 21 35.0
      18
      Зона вылета
      		Валенсия20 5 5 10 25-24 20 33.3
      19
      Зона вылета
      		Хетафе20 4 6 10 17-27 18 30.0
      20
      Зона вылета
      		Эльче20 1 6 13 15-40 9 15.0

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