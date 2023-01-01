Клермон - Марсель 11 Февраля прямая трансляция
Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
11 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Рудди Буке (Амьен, Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Марсель, которое состоится 11 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Марсель
Марсель
Главные тренеры
|Паскаль Гастьен
|Игор Тудор
История личных встреч
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 0
|20.02.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 2
|31.10.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|0 : 1
|26.10.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|17
|3
|2
|54-17
|54
|81.8
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|22
|14
|4
|4
|43-20
|46
|69.7
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|22
|13
|7
|2
|34-16
|46
|69.7
| 4
Лига Европы
|Монако
|22
|13
|5
|4
|48-29
|44
|66.7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|60.6
|6
|Лилль
|22
|11
|5
|6
|38-27
|38
|57.6
|7
|Ницца
|23
|10
|7
|6
|30-21
|37
|53.6
|8
|Лорьян
|22
|10
|6
|6
|35-34
|36
|54.5
|9
|Лион
|22
|9
|5
|8
|33-24
|32
|48.5
|10
|Реймс
|22
|6
|12
|4
|26-26
|30
|45.5
|11
|Клермон
|22
|8
|6
|8
|24-29
|30
|45.5
|12
|Тулуза
|22
|8
|5
|9
|36-38
|29
|43.9
|13
|Нант
|22
|5
|10
|7
|23-26
|25
|37.9
|14
|Брест
|22
|4
|8
|10
|24-35
|20
|30.3
|15
|Монпелье
|22
|6
|2
|14
|31-45
|20
|30.3
|16
|Труа
|22
|4
|7
|11
|33-48
|19
|28.8
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|22
|3
|9
|10
|27-39
|18
|27.3
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|23
|5
|3
|15
|18-42
|18
|26.1
| 19
Зона вылета
|Осер
|22
|3
|5
|14
|18-46
|14
|21.2
| 20
Зона вылета
|Анже
|22
|2
|3
|17
|18-47
|9
|13.6