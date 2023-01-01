Аль-Ахли - Фламенго 11 Февраля прямая трансляция
Стадион: Стад де Танжер (Танжер, Марокко), вместимость: 45000
11 Февраля 2023 года в 18:30 (+03:00). Клубный чемпионат мира, За 3-е место
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Фламенго, которое состоится 11 Февраля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира, За 3-е место, оно проводится на стадионе: Стад де Танжер (Танжер, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Ахли
Каир, Египет
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Главные тренеры
|Марсель Коллер
|Витор Перейра
Турнирная таблица
1-й раунд
| Аль-Ахли
Окленд Сити
|3 : 0
2-й раунд
| Видад
Аль-Хиляль
|1 : 1 3 : 5
| Сиэтл Саундерс
Аль-Ахли
|0 : 1
1/2 финала
| Фламенго
Аль-Хиляль
|2 : 3
| Аль-Ахли
Реал Мадрид
|1 : 4
За 3-е место
| Аль-Ахли
Фламенго
|11.02
Финал
| Реал Мадрид
Аль-Хиляль
|11.02