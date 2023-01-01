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Аль-Ахли - Фламенго 11 Февраля прямая трансляция

Стадион: Стад де Танжер (Танжер, Марокко), вместимость: 45000
11 Февраля 2023 года в 18:30 (+03:00). Клубный чемпионат мира, За 3-е место
Аль-Ахли
Фламенго

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Фламенго, которое состоится 11 Февраля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира, За 3-е место, оно проводится на стадионе: Стад де Танжер (Танжер, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аль-Ахли
      Каир, Египет
      Фламенго
      Рио-де-Жанейро, Бразилия
      Главные тренеры
      ШвейцарияМарсель Коллер
      ПортугалияВитор Перейра
      Турнирная таблица
      1-й раунд
      Аль-Ахли
      Окленд Сити
      		3 : 0
      2-й раунд
      Видад
      Аль-Хиляль
      		1 : 1 3 : 5
      Сиэтл Саундерс
      Аль-Ахли
      		0 : 1
      1/2 финала
      Фламенго
      Аль-Хиляль
      		2 : 3
      Аль-Ахли
      Реал Мадрид
      		1 : 4
      За 3-е место
      Аль-Ахли
      Фламенго
      		11.02
      Финал
      Реал Мадрид
      Аль-Хиляль
      		11.02

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