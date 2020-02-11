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Лацио - Аталанта 11 Февраля прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
11 Февраля 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 22-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия)
Лацио
Аталанта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Аталанта, которое состоится 11 Февраля 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лацио
      Рим
      Аталанта
      Бергамо
      Главные тренеры
      ИталияМаурицио Сарри
      ИталияДжан Пьеро Гасперини
      История личных встреч
      23.10.2022 Италия - Серия А Тур 11 Аталанта0 : 2Лацио
      22.01.2022 Италия - Серия А Тур 23 Лацио0 : 0Аталанта
      30.10.2021 Италия - Серия А Тур 11 Аталанта2 : 2Лацио
      31.01.2021 Италия - Серия А Тур 20 Аталанта1 : 3Лацио
      27.01.2021 Кубок Италии 1/4 финала Аталанта3 : 2Лацио
      30.09.2020 Италия - Серия А Тур 1 Лацио1 : 4Аталанта
      24.06.2020 Италия - Серия А Тур 27 Аталанта3 : 2Лацио
      19.10.2019 Италия - Серия А Тур 8 Лацио3 : 3Аталанта
      15.05.2019 Кубок Италии Финал Аталанта0 : 2Лацио
      05.05.2019 Италия - Серия А Тур 35 Лацио1 : 3Аталанта
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи21 18 2 1 51-15 56 88.9
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М21 14 1 6 41-26 43 68.3
      3
      Лига чемпионов
      		Милан22 12 5 5 38-30 41 62.1
      4
      Лига чемпионов
      		Рома21 12 4 5 28-18 40 63.5
      5
      Лига Европы
      		Лацио21 11 6 4 37-17 39 61.9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Аталанта21 11 5 5 39-24 38 60.3
      7 Торино22 8 6 8 22-23 30 45.5
      8 Удинезе21 7 8 6 28-23 29 46.0
      9 Болонья21 8 5 8 28-31 29 46.0
      10 Ювентус21 12 5 4 33-17 26 -15 41.3
      11 Монца21 7 5 9 27-30 26 41.3
      12 Эмполи21 6 8 7 19-26 26 41.3
      13 Фиорентина21 6 6 9 23-28 24 38.1
      14 Лечче21 5 8 8 21-24 23 36.5
      15 Сассуоло21 6 5 10 24-31 23 36.5
      16 Салернитана21 5 6 10 25-41 21 33.3
      17 Специя21 4 6 11 17-35 18 28.6
      18
      Зона вылета
      		Верона21 3 5 13 19-33 14 22.2
      19
      Зона вылета
      		Сампдория21 2 4 15 10-36 10 15.9
      20
      Зона вылета
      		Кремонезе21 0 8 13 15-37 8 12.7

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