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Лечче - Рома 11 Февраля прямая трансляция

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
11 Февраля 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 22-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия)
Лечче
Рома

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Рома, которое состоится 11 Февраля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лечче
      Лечче
      Рома
      Рим
      Главные тренеры
      ИталияМарко Барони
      ПортугалияЖозе Моуринью
      История личных встреч
      09.10.2022 Италия - Серия А Тур 9 Рома2 : 1Лечче
      20.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Рома3 : 1Лечче
      23.02.2020 Италия - Серия А Тур 25 Рома4 : 0Лечче
      29.09.2019 Италия - Серия А Тур 6 Лечче0 : 1Рома
      07.04.2012 Италия - Серия А Тур 31 Лечче4 : 2Рома
      20.11.2011 Италия - Серия А Тур 12 Рома2 : 1Лечче
      04.03.2011 Италия - Серия А Тур 28 Лечче1 : 2Рома
      30.10.2010 Италия - Серия А Тур 9 Рома2 : 0Лечче
      19.04.2009 Италия - Серия А Тур 32 Рома3 : 2Лечче
      23.11.2008 Италия - Серия А Тур 13 Лечче0 : 3Рома
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи21 18 2 1 51-15 56 88.9
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М21 14 1 6 41-26 43 68.3
      3
      Лига чемпионов
      		Милан22 12 5 5 38-30 41 62.1
      4
      Лига чемпионов
      		Рома21 12 4 5 28-18 40 63.5
      5
      Лига Европы
      		Лацио21 11 6 4 37-17 39 61.9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Аталанта21 11 5 5 39-24 38 60.3
      7 Торино22 8 6 8 22-23 30 45.5
      8 Удинезе21 7 8 6 28-23 29 46.0
      9 Болонья21 8 5 8 28-31 29 46.0
      10 Ювентус21 12 5 4 33-17 26 -15 41.3
      11 Монца21 7 5 9 27-30 26 41.3
      12 Эмполи21 6 8 7 19-26 26 41.3
      13 Фиорентина21 6 6 9 23-28 24 38.1
      14 Лечче21 5 8 8 21-24 23 36.5
      15 Сассуоло21 6 5 10 24-31 23 36.5
      16 Салернитана21 5 6 10 25-41 21 33.3
      17 Специя21 4 6 11 17-35 18 28.6
      18
      Зона вылета
      		Верона21 3 5 13 19-33 14 22.2
      19
      Зона вылета
      		Сампдория21 2 4 15 10-36 10 15.9
      20
      Зона вылета
      		Кремонезе21 0 8 13 15-37 8 12.7

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