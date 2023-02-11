Лечче - Рома 11 Февраля прямая трансляция
Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
11 Февраля 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 22-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Рома, которое состоится 11 Февраля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Рома
Рим
Главные тренеры
|Марко Барони
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|09.10.2022
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 1
|20.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|23.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 25
|4 : 0
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 6
|0 : 1
|07.04.2012
|Италия - Серия А
|Тур 31
|4 : 2
|20.11.2011
|Италия - Серия А
|Тур 12
|2 : 1
|04.03.2011
|Италия - Серия А
|Тур 28
|1 : 2
|30.10.2010
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 0
|19.04.2009
|Италия - Серия А
|Тур 32
|3 : 2
|23.11.2008
|Италия - Серия А
|Тур 13
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|21
|18
|2
|1
|51-15
|56
|88.9
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|21
|14
|1
|6
|41-26
|43
|68.3
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|22
|12
|5
|5
|38-30
|41
|62.1
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|21
|12
|4
|5
|28-18
|40
|63.5
| 5
Лига Европы
|Лацио
|21
|11
|6
|4
|37-17
|39
|61.9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|21
|11
|5
|5
|39-24
|38
|60.3
|7
|Торино
|22
|8
|6
|8
|22-23
|30
|45.5
|8
|Удинезе
|21
|7
|8
|6
|28-23
|29
|46.0
|9
|Болонья
|21
|8
|5
|8
|28-31
|29
|46.0
|10
|Ювентус
|21
|12
|5
|4
|33-17
|26
|-15
|41.3
|11
|Монца
|21
|7
|5
|9
|27-30
|26
|41.3
|12
|Эмполи
|21
|6
|8
|7
|19-26
|26
|41.3
|13
|Фиорентина
|21
|6
|6
|9
|23-28
|24
|38.1
|14
|Лечче
|21
|5
|8
|8
|21-24
|23
|36.5
|15
|Сассуоло
|21
|6
|5
|10
|24-31
|23
|36.5
|16
|Салернитана
|21
|5
|6
|10
|25-41
|21
|33.3
|17
|Специя
|21
|4
|6
|11
|17-35
|18
|28.6
| 18
Зона вылета
|Верона
|21
|3
|5
|13
|19-33
|14
|22.2
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|21
|2
|4
|15
|10-36
|10
|15.9
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|21
|0
|8
|13
|15-37
|8
|12.7