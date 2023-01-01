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Фрайбург - Штутгарт 11 Февраля прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
11 Февраля 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 20-й тур
Фрайбург
Штутгарт

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Штутгарт, которое состоится 11 Февраля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фрайбург
      Фрайбург
      Штутгарт
      Штутгарт
      Главные тренеры
      ГерманияКристиан Штрайх
      СШАПеллегрино Матараццо
      ГерманияБруно Лаббадиа
      История личных встреч
      20.08.2022 Германия - Бундеслига Тур 3 Штутгарт0 : 1Фрайбург
      22.01.2022 Германия - Бундеслига Тур 20 Фрайбург2 : 0Штутгарт
      28.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 3 Штутгарт2 : 3Фрайбург
      23.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 18 Фрайбург2 : 1Штутгарт
      23.12.2020 Кубок Германии 2-й раунд Штутгарт1 : 0Фрайбург
      19.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 1 Штутгарт2 : 3Фрайбург
      03.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 20 Штутгарт2 : 2Фрайбург
      16.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 3 Фрайбург3 : 3Штутгарт
      16.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 27 Фрайбург1 : 2Штутгарт
      29.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 10 Штутгарт3 : 0Фрайбург
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария19 11 7 1 56-18 40 70.2
      2
      Лига чемпионов
      		Унион19 12 3 4 33-23 39 68.4
      3
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д19 12 1 6 38-26 37 64.9
      4
      Лига чемпионов
      		РБ Лейпциг19 10 6 3 39-24 36 63.2
      5
      Лига Европы
      		Айнтрахт Ф19 10 5 4 40-26 35 61.4
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Фрайбург19 10 4 5 30-30 34 59.6
      7 Вольфсбург20 8 6 6 38-26 30 50.0
      8 Вердер19 8 3 8 31-37 27 47.4
      9 Боруссия М19 7 5 7 34-29 26 45.6
      10 Байер19 7 3 9 30-31 24 42.1
      11 Кёльн19 5 8 6 29-31 23 40.4
      12 Майнц19 6 5 8 27-31 23 40.4
      13 Аугсбург19 6 3 10 24-33 21 36.8
      14 Хоффенхайм19 5 4 10 28-36 19 33.3
      15 Бохум19 6 1 12 24-46 19 33.3
      16 Штутгарт19 3 7 9 22-34 16 28.1
      17
      Зона вылета
      		Герта19 3 5 11 20-35 14 24.6
      18
      Зона вылета
      		Шальке-0420 2 6 12 14-41 12 20.0

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