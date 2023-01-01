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Хоффенхайм - Байер 11 Февраля прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
11 Февраля 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 20-й тур
Хоффенхайм
Байер

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Байер, которое состоится 11 Февраля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хоффенхайм
      Зинсхайм
      Байер
      Леверкузен
      Главные тренеры
      ГерманияАндре Брайтенрайтер
      ИспанияХаби Олано Алонсо
      История личных встреч
      20.08.2022 Германия - Бундеслига Тур 3 Байер0 : 3Хоффенхайм
      07.05.2022 Германия - Бундеслига Тур 33 Хоффенхайм2 : 4Байер
      15.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Байер2 : 2Хоффенхайм
      12.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 28 Хоффенхайм0 : 0Байер
      13.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 11 Байер4 : 1Хоффенхайм
      01.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 20 Хоффенхайм2 : 1Байер
      31.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 3 Байер0 : 0Хоффенхайм
      29.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 27 Хоффенхайм4 : 1Байер
      03.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 10 Байер1 : 4Хоффенхайм
      20.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 19 Хоффенхайм1 : 4Байер
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария19 11 7 1 56-18 40 70.2
      2
      Лига чемпионов
      		Унион19 12 3 4 33-23 39 68.4
      3
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д19 12 1 6 38-26 37 64.9
      4
      Лига чемпионов
      		РБ Лейпциг19 10 6 3 39-24 36 63.2
      5
      Лига Европы
      		Айнтрахт Ф19 10 5 4 40-26 35 61.4
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Фрайбург19 10 4 5 30-30 34 59.6
      7 Вольфсбург20 8 6 6 38-26 30 50.0
      8 Вердер19 8 3 8 31-37 27 47.4
      9 Боруссия М19 7 5 7 34-29 26 45.6
      10 Байер19 7 3 9 30-31 24 42.1
      11 Кёльн19 5 8 6 29-31 23 40.4
      12 Майнц19 6 5 8 27-31 23 40.4
      13 Аугсбург19 6 3 10 24-33 21 36.8
      14 Хоффенхайм19 5 4 10 28-36 19 33.3
      15 Бохум19 6 1 12 24-46 19 33.3
      16 Штутгарт19 3 7 9 22-34 16 28.1
      17
      Зона вылета
      		Герта19 3 5 11 20-35 14 24.6
      18
      Зона вылета
      		Шальке-0420 2 6 12 14-41 12 20.0

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