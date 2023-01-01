Хоффенхайм - Байер 11 Февраля прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
11 Февраля 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 20-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Байер, которое состоится 11 Февраля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
|Андре Брайтенрайтер
|Хаби Олано Алонсо
История личных встреч
|20.08.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|0 : 3
|07.05.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|2 : 4
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|2 : 2
|12.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|0 : 0
|13.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|4 : 1
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 1
|31.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|0 : 0
|29.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|4 : 1
|03.11.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 4
|20.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|19
|11
|7
|1
|56-18
|40
|70.2
| 2
Лига чемпионов
|Унион
|19
|12
|3
|4
|33-23
|39
|68.4
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|19
|12
|1
|6
|38-26
|37
|64.9
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|19
|10
|6
|3
|39-24
|36
|63.2
| 5
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|19
|10
|5
|4
|40-26
|35
|61.4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|19
|10
|4
|5
|30-30
|34
|59.6
|7
|Вольфсбург
|20
|8
|6
|6
|38-26
|30
|50.0
|8
|Вердер
|19
|8
|3
|8
|31-37
|27
|47.4
|9
|Боруссия М
|19
|7
|5
|7
|34-29
|26
|45.6
|10
|Байер
|19
|7
|3
|9
|30-31
|24
|42.1
|11
|Кёльн
|19
|5
|8
|6
|29-31
|23
|40.4
|12
|Майнц
|19
|6
|5
|8
|27-31
|23
|40.4
|13
|Аугсбург
|19
|6
|3
|10
|24-33
|21
|36.8
|14
|Хоффенхайм
|19
|5
|4
|10
|28-36
|19
|33.3
|15
|Бохум
|19
|6
|1
|12
|24-46
|19
|33.3
|16
|Штутгарт
|19
|3
|7
|9
|22-34
|16
|28.1
| 17
Зона вылета
|Герта
|19
|3
|5
|11
|20-35
|14
|24.6
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|20
|2
|6
|12
|14-41
|12
|20.0