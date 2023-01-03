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Лидс Юнайтед - Манчестер Юнайтед 12 Февраля прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
12 Февраля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Лидс Юнайтед
Манчестер Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Манчестер Юнайтед, которое состоится 12 Февраля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лидс Юнайтед
      Лидс
      Манчестер Юнайтед
      Манчестер
      Главные тренеры
      СШАДжесси Марш
      НидерландыЭрик тен Хаг
      История личных встреч
      08.02.2023 Англия - Премьер-лига Тур 8 Манчестер Юнайтед2 : 2Лидс Юнайтед
      20.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 26 Лидс Юнайтед2 : 4Манчестер Юнайтед
      14.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 1 Манчестер Юнайтед5 : 1Лидс Юнайтед
      25.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 33 Лидс Юнайтед0 : 0Манчестер Юнайтед
      20.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 14 Манчестер Юнайтед6 : 2Лидс Юнайтед
      17.07.2019 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2019 Манчестер Юнайтед4 : 0Лидс Юнайтед
      20.09.2011 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Лидс Юнайтед0 : 3Манчестер Юнайтед
      Текстовая трансляция
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      Матчи «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем», по мнению сэра Алекса Фергюсона, не идут ни в какое сравнение с дерби с «Лидсом». Соперничество, которому более 500 лет! История одного из самых принципиальных дерби Англии0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал21 16 3 2 46-18 51 81.0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити21 14 3 4 53-21 45 71.4
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед22 13 4 5 36-28 43 65.2
      4
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед22 10 11 1 35-13 41 62.1
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур23 12 3 8 42-35 39 56.5
      6 Брайтон энд Хоув Альбион21 10 5 6 39-28 35 55.6
      7 Фулхэм23 10 5 8 34-30 35 50.7
      8 Брентфорд22 8 10 4 36-29 34 51.5
      9 Челси22 8 7 7 23-22 31 47.0
      10 Ливерпуль20 8 5 7 34-28 29 48.3
      11 Астон Вилла21 8 4 9 25-31 28 44.4
      12 Кристал Пэлас22 6 7 9 20-30 25 37.9
      13 Лестер Сити22 7 3 12 36-38 24 36.4
      14 Ноттингем Форест22 6 6 10 17-37 24 36.4
      15 Вулверхэмптон22 6 5 11 17-31 23 34.8
      16 Вест Хэм Юнайтед22 5 5 12 19-27 20 30.3
      17 Лидс Юнайтед21 4 7 10 28-36 19 30.2
      18
      Зона вылета
      		Эвертон21 4 6 11 16-28 18 28.6
      19
      Зона вылета
      		Борнмут22 4 6 12 20-44 18 27.3
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон22 4 3 15 18-40 15 22.7

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