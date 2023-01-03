Манчестер Сити - Астон Вилла 12 Февраля прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
12 Февраля 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Астон Вилла, которое состоится 12 Февраля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Унаи Эмери
История личных встреч
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 1
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|3 : 2
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|1 : 2
|21.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|1 : 2
|20.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 0
|01.03.2020
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|12.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 6
|26.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|3 : 0
|05.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|4 : 0
|30.01.2016
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|21
|16
|3
|2
|46-18
|51
|81.0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|21
|14
|3
|4
|53-21
|45
|71.4
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|22
|13
|4
|5
|36-28
|43
|65.2
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|10
|11
|1
|35-13
|41
|62.1
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|23
|12
|3
|8
|42-35
|39
|56.5
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|10
|5
|6
|39-28
|35
|55.6
|7
|Фулхэм
|23
|10
|5
|8
|34-30
|35
|50.7
|8
|Брентфорд
|22
|8
|10
|4
|36-29
|34
|51.5
|9
|Челси
|22
|8
|7
|7
|23-22
|31
|47.0
|10
|Ливерпуль
|20
|8
|5
|7
|34-28
|29
|48.3
|11
|Астон Вилла
|21
|8
|4
|9
|25-31
|28
|44.4
|12
|Кристал Пэлас
|22
|6
|7
|9
|20-30
|25
|37.9
|13
|Лестер Сити
|22
|7
|3
|12
|36-38
|24
|36.4
|14
|Ноттингем Форест
|22
|6
|6
|10
|17-37
|24
|36.4
|15
|Вулверхэмптон
|22
|6
|5
|11
|17-31
|23
|34.8
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|5
|5
|12
|19-27
|20
|30.3
|17
|Лидс Юнайтед
|21
|4
|7
|10
|28-36
|19
|30.2
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|21
|4
|6
|11
|16-28
|18
|28.6
| 19
Зона вылета
|Борнмут
|22
|4
|6
|12
|20-44
|18
|27.3
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|22
|4
|3
|15
|18-40
|15
|22.7