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Лилль - Страсбург 12 Февраля прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
12 Февраля 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
Лилль
Страсбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Страсбург, которое состоится 12 Февраля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лилль
      Лилль
      Страсбург
      Страсбург
      Главные тренеры
      ПортугалияПаулу Фонсека
      ФранцияЖюльен Стефан
      История личных встреч
      14.10.2022 Франция - Лига 1 Тур 11 Страсбург0 : 3Лилль
      24.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 34 Лилль1 : 0Страсбург
      25.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 8 Страсбург1 : 2Лилль
      28.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 27 Лилль1 : 1Страсбург
      04.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 6 Страсбург0 : 3Лилль
      01.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 22 Страсбург1 : 2Лилль
      25.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 7 Лилль2 : 0Страсбург
      22.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 26 Страсбург1 : 1Лилль
      09.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 13 Лилль0 : 0Страсбург
      30.10.2018 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Страсбург2 : 0Лилль
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ23 17 3 3 55-20 54 78.3
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель23 15 4 4 45-20 49 71.0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Монако23 14 5 4 51-30 47 68.1
      4
      Лига Европы
      		Ланс22 13 7 2 34-16 46 69.7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Ренн22 12 4 6 41-25 40 60.6
      6 Лилль22 11 5 6 38-27 38 57.6
      7 Ницца23 10 7 6 30-21 37 53.6
      8 Лорьян22 10 6 6 35-34 36 54.5
      9 Лион22 9 5 8 33-24 32 48.5
      10 Реймс22 6 12 4 26-26 30 45.5
      11 Клермон23 8 6 9 24-31 30 43.5
      12 Тулуза22 8 5 9 36-38 29 43.9
      13 Нант22 5 10 7 23-26 25 37.9
      14 Брест22 4 8 10 24-35 20 30.3
      15 Монпелье22 6 2 14 31-45 20 30.3
      16 Труа22 4 7 11 33-48 19 28.8
      17
      Зона вылета
      		Страсбург22 3 9 10 27-39 18 27.3
      18
      Зона вылета
      		Аяччо23 5 3 15 18-42 18 26.1
      19
      Зона вылета
      		Осер22 3 5 14 18-46 14 21.2
      20
      Зона вылета
      		Анже22 2 3 17 18-47 9 13.6

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