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Удинезе - Сассуоло 12 Февраля прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
12 Февраля 2023 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 22-й тур
Главный судья: Ивано Пеццуто (Италия)
Удинезе
Сассуоло

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Сассуоло, которое состоится 12 Февраля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Удинезе
      Удине
      Сассуоло
      Сассуоло
      Главные тренеры
      ИталияАндреа Соттиль
      ИталияАлессио Дионизи
      История личных встреч
      11.09.2022 Италия - Серия А Тур 6 Сассуоло1 : 3Удинезе
      07.05.2022 Италия - Серия А Тур 36 Сассуоло1 : 1Удинезе
      07.11.2021 Италия - Серия А Тур 12 Удинезе3 : 2Сассуоло
      06.03.2021 Италия - Серия А Тур 26 Удинезе2 : 0Сассуоло
      06.11.2020 Италия - Серия А Тур 7 Сассуоло0 : 0Удинезе
      02.08.2020 Италия - Серия А Тур 38 Сассуоло0 : 1Удинезе
      12.01.2020 Италия - Серия А Тур 19 Удинезе3 : 0Сассуоло
      20.04.2019 Италия - Серия А Тур 33 Удинезе1 : 1Сассуоло
      02.12.2018 Италия - Серия А Тур 14 Сассуоло0 : 0Удинезе
      17.03.2018 Италия - Серия А Тур 29 Удинезе1 : 2Сассуоло
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи21 18 2 1 51-15 56 88.9
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М21 14 1 6 41-26 43 68.3
      3
      Лига чемпионов
      		Аталанта22 12 5 5 41-24 41 62.1
      4
      Лига чемпионов
      		Рома22 12 5 5 29-19 41 62.1
      5
      Лига Европы
      		Милан22 12 5 5 38-30 41 62.1
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Лацио22 11 6 5 37-19 39 59.1
      7 Торино22 8 6 8 22-23 30 45.5
      8 Удинезе21 7 8 6 28-23 29 46.0
      9 Болонья21 8 5 8 28-31 29 46.0
      10 Эмполи22 6 9 7 21-28 27 40.9
      11 Ювентус21 12 5 4 33-17 26 -15 41.3
      12 Монца21 7 5 9 27-30 26 41.3
      13 Лечче22 5 9 8 22-25 24 36.4
      14 Фиорентина21 6 6 9 23-28 24 38.1
      15 Сассуоло21 6 5 10 24-31 23 36.5
      16 Салернитана21 5 6 10 25-41 21 33.3
      17 Специя22 4 7 11 19-37 19 28.8
      18
      Зона вылета
      		Верона21 3 5 13 19-33 14 22.2
      19
      Зона вылета
      		Сампдория21 2 4 15 10-36 10 15.9
      20
      Зона вылета
      		Кремонезе21 0 8 13 15-37 8 12.7

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