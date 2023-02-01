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Кёльн - Айнтрахт Ф 12 Февраля прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
12 Февраля 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 20-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
Кёльн
Айнтрахт Ф

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Айнтрахт Ф, которое состоится 12 Февраля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кёльн
      Кёльн
      Айнтрахт Ф
      Франкфурт-на-Майне
      Главные тренеры
      ГерманияШтеффен Баумгарт
      АвстрияОливер Гласнер
      История личных встреч
      21.08.2022 Германия - Бундеслига Тур 3 Айнтрахт Ф1 : 1Кёльн
      19.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 23 Кёльн1 : 0Айнтрахт Ф
      25.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 6 Айнтрахт Ф1 : 1Кёльн
      14.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 21 Айнтрахт Ф2 : 0Кёльн
      18.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 4 Кёльн1 : 1Айнтрахт Ф
      20.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 33 Кёльн1 : 1Айнтрахт Ф
      18.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 16 Айнтрахт Ф2 : 4Кёльн
      10.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 22 Айнтрахт Ф4 : 2Кёльн
      20.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 5 Кёльн0 : 1Айнтрахт Ф
      04.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 27 Кёльн1 : 0Айнтрахт Ф
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария20 12 7 1 59-18 43 71.7
      2
      Лига чемпионов
      		Унион20 13 3 4 35-24 42 70.0
      3
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д20 13 1 6 40-26 40 66.7
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург20 11 4 5 32-31 37 61.7
      5
      Лига Европы
      		РБ Лейпциг20 10 6 4 40-26 36 60.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Айнтрахт Ф19 10 5 4 40-26 35 61.4
      7 Вольфсбург20 8 6 6 38-26 30 50.0
      8 Байер20 8 3 9 33-32 27 45.0
      9 Вердер20 8 3 9 31-39 27 45.0
      10 Боруссия М19 7 5 7 34-29 26 45.6
      11 Майнц20 7 5 8 30-32 26 43.3
      12 Кёльн19 5 8 6 29-31 23 40.4
      13 Аугсбург20 6 3 11 25-36 21 35.0
      14 Хоффенхайм20 5 4 11 29-39 19 31.7
      15 Бохум20 6 1 13 24-49 19 31.7
      16 Штутгарт20 3 7 10 23-36 16 26.7
      17
      Зона вылета
      		Герта19 3 5 11 20-35 14 24.6
      18
      Зона вылета
      		Шальке-0420 2 6 12 14-41 12 20.0

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