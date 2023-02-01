Кёльн - Айнтрахт Ф 12 Февраля прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
12 Февраля 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 20-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Айнтрахт Ф, которое состоится 12 Февраля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|21.08.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|1 : 1
|19.02.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 0
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 1
|14.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|2 : 0
|18.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 1
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 1
|18.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|2 : 4
|10.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|4 : 2
|20.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|0 : 1
|04.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|20
|12
|7
|1
|59-18
|43
|71.7
| 2
Лига чемпионов
|Унион
|20
|13
|3
|4
|35-24
|42
|70.0
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|20
|11
|4
|5
|32-31
|37
|61.7
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|20
|10
|6
|4
|40-26
|36
|60.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|19
|10
|5
|4
|40-26
|35
|61.4
|7
|Вольфсбург
|20
|8
|6
|6
|38-26
|30
|50.0
|8
|Байер
|20
|8
|3
|9
|33-32
|27
|45.0
|9
|Вердер
|20
|8
|3
|9
|31-39
|27
|45.0
|10
|Боруссия М
|19
|7
|5
|7
|34-29
|26
|45.6
|11
|Майнц
|20
|7
|5
|8
|30-32
|26
|43.3
|12
|Кёльн
|19
|5
|8
|6
|29-31
|23
|40.4
|13
|Аугсбург
|20
|6
|3
|11
|25-36
|21
|35.0
|14
|Хоффенхайм
|20
|5
|4
|11
|29-39
|19
|31.7
|15
|Бохум
|20
|6
|1
|13
|24-49
|19
|31.7
|16
|Штутгарт
|20
|3
|7
|10
|23-36
|16
|26.7
| 17
Зона вылета
|Герта
|19
|3
|5
|11
|20-35
|14
|24.6
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|20
|2
|6
|12
|14-41
|12
|20.0