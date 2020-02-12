Спортинг - Порту 12 Февраля прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
12 Февраля 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 20-й тур
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Порту, которое состоится 12 Февраля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Порту
Порту
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|28.01.2023
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 2
|20.08.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|3 : 0
|21.04.2022
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 0
|02.03.2022
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 2
|11.02.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|2 : 2
|11.09.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|1 : 1
|27.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|0 : 0
|19.01.2021
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|17.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|2 : 2
|15.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|20
|17
|2
|1
|51-12
|53
|88.3
|2
|Порту
|19
|14
|3
|2
|45-11
|45
|78.9
|3
|Брага
|19
|14
|1
|4
|43-19
|43
|75.4
|4
|Спортинг
|19
|12
|2
|5
|39-19
|38
|66.7
|5
|Витория Гимарайнш
|20
|10
|3
|7
|19-20
|33
|55.0
|6
|Каза Пия
|19
|9
|3
|7
|18-20
|30
|52.6
|7
|Арока
|20
|8
|6
|6
|24-29
|30
|50.0
|8
|Шавиш
|20
|6
|8
|6
|19-24
|26
|43.3
|9
|Визела
|20
|7
|4
|9
|22-20
|25
|41.7
|10
|Боавишта
|19
|7
|4
|8
|23-31
|25
|43.9
|11
|Портимоненсе
|20
|7
|2
|11
|16-26
|23
|38.3
|12
|Эшторил
|19
|6
|4
|9
|18-24
|22
|38.6
|13
|Риу Аве
|19
|5
|6
|8
|18-24
|21
|36.8
|14
|Фамаликан
|19
|6
|3
|10
|18-27
|21
|36.8
|15
|Жил Висенте
|19
|5
|4
|10
|19-27
|19
|33.3
|16
|Санта-Клара
|20
|3
|6
|11
|14-26
|15
|25.0
|17
|Маритиму
|19
|3
|4
|12
|12-35
|13
|22.8
|18
|Пасуш де Феррейра
|20
|2
|3
|15
|12-36
|9
|15.0