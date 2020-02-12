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Спортинг - Порту 12 Февраля прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
12 Февраля 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 20-й тур
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
Спортинг
Порту

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Порту, которое состоится 12 Февраля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спортинг
      Лиссабон
      Порту
      Порту
      Главные тренеры
      ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
      ПортугалияСержиу Консейсау
      История личных встреч
      28.01.2023 Португалия - Кубок лиги Финал Спортинг0 : 2Порту
      20.08.2022 Португалия - Примейра Тур 3 Порту3 : 0Спортинг
      21.04.2022 Кубок Португалии 1/2 финала Порту1 : 0Спортинг
      02.03.2022 Кубок Португалии 1/2 финала Спортинг1 : 2Порту
      11.02.2022 Португалия - Примейра Тур 22 Порту2 : 2Спортинг
      11.09.2021 Португалия - Примейра Тур 5 Спортинг1 : 1Порту
      27.02.2021 Португалия - Примейра Тур 21 Порту0 : 0Спортинг
      19.01.2021 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Спортинг2 : 1Порту
      17.10.2020 Португалия - Примейра Тур 4 Спортинг2 : 2Порту
      15.07.2020 Португалия - Примейра Тур 32 Порту2 : 0Спортинг
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Бенфика20 17 2 1 51-12 53 88.3
      2 Порту19 14 3 2 45-11 45 78.9
      3 Брага19 14 1 4 43-19 43 75.4
      4 Спортинг19 12 2 5 39-19 38 66.7
      5 Витория Гимарайнш20 10 3 7 19-20 33 55.0
      6 Каза Пия19 9 3 7 18-20 30 52.6
      7 Арока20 8 6 6 24-29 30 50.0
      8 Шавиш20 6 8 6 19-24 26 43.3
      9 Визела20 7 4 9 22-20 25 41.7
      10 Боавишта19 7 4 8 23-31 25 43.9
      11 Портимоненсе20 7 2 11 16-26 23 38.3
      12 Эшторил19 6 4 9 18-24 22 38.6
      13 Риу Аве19 5 6 8 18-24 21 36.8
      14 Фамаликан19 6 3 10 18-27 21 36.8
      15 Жил Висенте19 5 4 10 19-27 19 33.3
      16 Санта-Клара20 3 6 11 14-26 15 25.0
      17 Маритиму19 3 4 12 12-35 13 22.8
      18 Пасуш де Феррейра20 2 3 15 12-36 9 15.0

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