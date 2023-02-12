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Аякс - Валвейк 12 Февраля прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
12 Февраля 2023 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 21-й тур
Аякс
Валвейк

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Валвейк, которое состоится 12 Февраля 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 21-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аякс
      Амстердам
      Валвейк
      Валвейк
      Главные тренеры
      НидерландыАльфред Шрёдер
      НидерландыДжон Хейтинга
      НидерландыДжозеф Остинг
      История личных встреч
      22.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 Валвейк1 : 4Аякс
      06.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 25 Аякс3 : 2Валвейк
      21.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 Валвейк0 : 5Аякс
      11.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 29 Валвейк0 : 1Аякс
      20.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 Аякс3 : 0Валвейк
      08.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Аякс6 : 1Валвейк
      16.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 Аякс3 : 0Валвейк
      19.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Валвейк1 : 2Аякс
      02.04.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 29 Валвейк0 : 2Аякс
      26.10.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 11 Аякс0 : 0Валвейк
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		АЗ Алкмар2144
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Фейеноорд2043
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		ПСВ Эйндховен2142
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Аякс2040
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте2037
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта2034
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт2033
      8 Херенвен2027
      9 Валвейк2026
      10 Фортуна2126
      11 НЕК Неймеген2124
      12 Гоу Эхед Иглс2022
      13 Витесс2020
      14 Эксельсиор2120
      15 Волендам2017
      16
      Стыковая зона
      		Эммен2116
      17
      Зона вылета
      		Камбюр2113
      18
      Зона вылета
      		Гронинген2113

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