Аякс - Валвейк 12 Февраля прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
12 Февраля 2023 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 21-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Валвейк, которое состоится 12 Февраля 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 21-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Валвейк
Валвейк
Главные тренеры
|Альфред Шрёдер
|Джон Хейтинга
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|22.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|1 : 4
|06.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 25
|3 : 2
|21.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|0 : 5
|11.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 29
|0 : 1
|20.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 2
|3 : 0
|08.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|6 : 1
|16.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|3 : 0
|19.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|1 : 2
|02.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 29
|0 : 2
|26.10.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 11
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|21
|44
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|20
|43
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|21
|42
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|20
|40
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|20
|37
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|20
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|20
|33
|8
|Херенвен
|20
|27
|9
|Валвейк
|20
|26
|10
|Фортуна
|21
|26
|11
|НЕК Неймеген
|21
|24
|12
|Гоу Эхед Иглс
|20
|22
|13
|Витесс
|20
|20
|14
|Эксельсиор
|21
|20
|15
|Волендам
|20
|17
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|21
|16
| 17
Зона вылета
|Камбюр
|21
|13
| 18
Зона вылета
|Гронинген
|21
|13