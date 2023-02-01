Ливерпуль - Эвертон 13 Февраля прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
13 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Эвертон, которое состоится 13 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Фрэнк Лэмпард
|Шон Дайч
История личных встреч
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 0
|24.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 0
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|1 : 4
|20.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 2
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 2
|21.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|0 : 0
|05.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|04.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|5 : 2
|03.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|0 : 0
|02.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|1 : 0
Текстовая трансляция
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«Ливерпулю» всё хуже. Разбор проблем команды. Почему «Ливерпуль» так плох и пора ли Клоппу уходить?0'Джуда Беллингема почти наверняка перехватят английские команды. В Мадриде банально нет ресурсов для подписания суперзвёзд. «Реал» беспомощен на трансферном рынке. Главная цель ускользает, как Мбаппе год назад0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Эвертон». Начало мерсисайдского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|21
|16
|3
|2
|46-18
|51
|81.0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|22
|15
|3
|4
|56-22
|48
|72.7
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|23
|14
|4
|5
|38-28
|46
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|10
|11
|1
|35-13
|41
|62.1
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|23
|12
|3
|8
|42-35
|39
|56.5
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|10
|5
|6
|39-28
|35
|55.6
|7
|Фулхэм
|23
|10
|5
|8
|34-30
|35
|50.7
|8
|Брентфорд
|22
|8
|10
|4
|36-29
|34
|51.5
|9
|Челси
|22
|8
|7
|7
|23-22
|31
|47.0
|10
|Ливерпуль
|20
|8
|5
|7
|34-28
|29
|48.3
|11
|Астон Вилла
|22
|8
|4
|10
|26-34
|28
|42.4
|12
|Кристал Пэлас
|22
|6
|7
|9
|20-30
|25
|37.9
|13
|Лестер Сити
|22
|7
|3
|12
|36-38
|24
|36.4
|14
|Ноттингем Форест
|22
|6
|6
|10
|17-37
|24
|36.4
|15
|Вулверхэмптон
|22
|6
|5
|11
|17-31
|23
|34.8
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|5
|5
|12
|19-27
|20
|30.3
|17
|Лидс Юнайтед
|22
|4
|7
|11
|28-38
|19
|28.8
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|21
|4
|6
|11
|16-28
|18
|28.6
| 19
Зона вылета
|Борнмут
|22
|4
|6
|12
|20-44
|18
|27.3
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|22
|4
|3
|15
|18-40
|15
|22.7