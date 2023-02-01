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Ливерпуль - Эвертон 13 Февраля прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
13 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
Ливерпуль
Эвертон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Эвертон, которое состоится 13 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ливерпуль
      Ливерпуль
      Эвертон
      Ливерпуль
      Главные тренеры
      ГерманияЮрген Клопп
      АнглияФрэнк Лэмпард
      АнглияШон Дайч
      История личных встреч
      03.09.2022 Англия - Премьер-лига Тур 6 Эвертон0 : 0Ливерпуль
      24.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 34 Ливерпуль2 : 0Эвертон
      01.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 14 Эвертон1 : 4Ливерпуль
      20.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 25 Ливерпуль0 : 2Эвертон
      17.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Эвертон2 : 2Ливерпуль
      21.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 30 Эвертон0 : 0Ливерпуль
      05.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Ливерпуль1 : 0Эвертон
      04.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 15 Ливерпуль5 : 2Эвертон
      03.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 29 Эвертон0 : 0Ливерпуль
      02.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 14 Ливерпуль1 : 0Эвертон
      Текстовая трансляция
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      «Ливерпулю» всё хуже. Разбор проблем команды. Почему «Ливерпуль» так плох и пора ли Клоппу уходить?0'Джуда Беллингема почти наверняка перехватят английские команды. В Мадриде банально нет ресурсов для подписания суперзвёзд. «Реал» беспомощен на трансферном рынке. Главная цель ускользает, как Мбаппе год назад0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Эвертон». Начало мерсисайдского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал21 16 3 2 46-18 51 81.0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити22 15 3 4 56-22 48 72.7
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед23 14 4 5 38-28 46 66.7
      4
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед22 10 11 1 35-13 41 62.1
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур23 12 3 8 42-35 39 56.5
      6 Брайтон энд Хоув Альбион21 10 5 6 39-28 35 55.6
      7 Фулхэм23 10 5 8 34-30 35 50.7
      8 Брентфорд22 8 10 4 36-29 34 51.5
      9 Челси22 8 7 7 23-22 31 47.0
      10 Ливерпуль20 8 5 7 34-28 29 48.3
      11 Астон Вилла22 8 4 10 26-34 28 42.4
      12 Кристал Пэлас22 6 7 9 20-30 25 37.9
      13 Лестер Сити22 7 3 12 36-38 24 36.4
      14 Ноттингем Форест22 6 6 10 17-37 24 36.4
      15 Вулверхэмптон22 6 5 11 17-31 23 34.8
      16 Вест Хэм Юнайтед22 5 5 12 19-27 20 30.3
      17 Лидс Юнайтед22 4 7 11 28-38 19 28.8
      18
      Зона вылета
      		Эвертон21 4 6 11 16-28 18 28.6
      19
      Зона вылета
      		Борнмут22 4 6 12 20-44 18 27.3
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон22 4 3 15 18-40 15 22.7

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