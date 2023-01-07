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Верона - Салернитана 13 Февраля прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
13 Февраля 2023 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 22-й тур
Верона
Салернитана

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Салернитана, которое состоится 13 Февраля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Верона
      Верона
      Салернитана
      Салерно
      Главные тренеры
      ИталияМарко Цаффарони
      ИталияДавиде Никола
      История личных встреч
      09.10.2022 Италия - Серия А Тур 9 Салернитана2 : 1Верона
      09.01.2022 Италия - Серия А Тур 21 Верона1 : 2Салернитана
      22.09.2021 Италия - Серия А Тур 5 Салернитана2 : 2Верона
      22.02.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 25 Верона1 : 0Салернитана
      29.09.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 6 Салернитана1 : 0Верона
      29.01.2017 Италия - Серия B Серия B. Тур 23 Верона2 : 0Салернитана
      04.09.2016 Италия - Серия B Серия B. Тур 2 Салернитана1 : 1Верона
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи22 19 2 1 54-15 59 89.4
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М21 14 1 6 41-26 43 68.3
      3
      Лига чемпионов
      		Аталанта22 12 5 5 41-24 41 62.1
      4
      Лига чемпионов
      		Рома22 12 5 5 29-19 41 62.1
      5
      Лига Европы
      		Милан22 12 5 5 38-30 41 62.1
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Лацио22 11 6 5 37-19 39 59.1
      7 Удинезе22 7 9 6 30-25 30 45.5
      8 Торино22 8 6 8 22-23 30 45.5
      9 Ювентус22 13 5 4 34-17 29 -15 43.9
      10 Монца22 8 5 9 28-30 29 43.9
      11 Болонья22 8 5 9 28-32 29 43.9
      12 Эмполи22 6 9 7 21-28 27 40.9
      13 Лечче22 5 9 8 22-25 24 36.4
      14 Фиорентина22 6 6 10 23-29 24 36.4
      15 Сассуоло22 6 6 10 26-33 24 36.4
      16 Салернитана21 5 6 10 25-41 21 33.3
      17 Специя22 4 7 11 19-37 19 28.8
      18
      Зона вылета
      		Верона21 3 5 13 19-33 14 22.2
      19
      Зона вылета
      		Сампдория21 2 4 15 10-36 10 15.9
      20
      Зона вылета
      		Кремонезе22 0 8 14 15-40 8 12.1

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