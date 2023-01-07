Сампдория - Интер 13 Февраля прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
13 Февраля 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 22-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Интер, которое состоится 13 Февраля 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сампдория
Генуя
Интер М
Милан
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|29.10.2022
|Италия - Серия А
|Тур 12
|3 : 0
|22.05.2022
|Италия - Серия А
|Тур 38
|3 : 0
|12.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 3
|2 : 2
|08.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 35
|5 : 1
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 1
|21.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 25
|2 : 1
|28.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 3
|17.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 1
|22.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 5
|0 : 1
|18.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 29
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|22
|19
|2
|1
|54-15
|59
|89.4
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|21
|14
|1
|6
|41-26
|43
|68.3
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|22
|12
|5
|5
|41-24
|41
|62.1
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|22
|12
|5
|5
|29-19
|41
|62.1
| 5
Лига Европы
|Милан
|22
|12
|5
|5
|38-30
|41
|62.1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|22
|11
|6
|5
|37-19
|39
|59.1
|7
|Удинезе
|22
|7
|9
|6
|30-25
|30
|45.5
|8
|Торино
|22
|8
|6
|8
|22-23
|30
|45.5
|9
|Ювентус
|22
|13
|5
|4
|34-17
|29
|-15
|43.9
|10
|Монца
|22
|8
|5
|9
|28-30
|29
|43.9
|11
|Болонья
|22
|8
|5
|9
|28-32
|29
|43.9
|12
|Эмполи
|22
|6
|9
|7
|21-28
|27
|40.9
|13
|Лечче
|22
|5
|9
|8
|22-25
|24
|36.4
|14
|Фиорентина
|22
|6
|6
|10
|23-29
|24
|36.4
|15
|Сассуоло
|22
|6
|6
|10
|26-33
|24
|36.4
|16
|Салернитана
|21
|5
|6
|10
|25-41
|21
|33.3
|17
|Специя
|22
|4
|7
|11
|19-37
|19
|28.8
| 18
Зона вылета
|Верона
|21
|3
|5
|13
|19-33
|14
|22.2
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|21
|2
|4
|15
|10-36
|10
|15.9
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|22
|0
|8
|14
|15-40
|8
|12.1