Севилья - ПСВ Эйндховен 16 Февраля прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
16 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Раду Петреску (Бухарест, Румыния)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - ПСВ Эйндховен, которое состоится 16 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья, Испания
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Руд ван Нистелрой
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A01
| Барселона (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Барселона16.02
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед23.02
Барселона
0
0
0
0
A05
| Аякс (Нидерланды)
Унион (Германия)
Аякс16.02
Унион
Унион23.02
Аякс
0
0
0
0
A04
| Шахтёр (Украина)
Ренн (Франция)
Шахтёр16.02
Ренн
Ренн23.02
Шахтёр
0
0
0
0
A08
| Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Рома (Италия)
Ред Булл Зальцбург16.02
Рома
Рома23.02
Ред Булл Зальцбург
0
0
0
0
A02
| Ювентус (Италия)
Нант (Франция)
Ювентус16.02
Нант
Нант23.02
Ювентус
0
0
0
0
A07
| Севилья (Испания)
ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Севилья16.02
ПСВ Эйндховен
ПСВ Эйндховен23.02
Севилья
0
0
0
0
A03
| Спортинг (Португалия)
Мидтьюлланн (Дания)
Спортинг16.02
Мидтьюлланн
Мидтьюлланн23.02
Спортинг
0
0
0
0
A06
| Байер (Германия)
Монако (Монако)
Байер16.02
Монако
Монако23.02
Байер
0
0
0
0
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Финал
|Метка
|31.05