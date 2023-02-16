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Севилья - ПСВ Эйндховен 16 Февраля прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
16 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Раду Петреску (Бухарест, Румыния)
Севилья
ПСВ Эйндховен

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - ПСВ Эйндховен, которое состоится 16 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Севилья
      Севилья, Испания
      ПСВ Эйндховен
      Эйндховен, Нидерланды
      Главные тренеры
      АргентинаХорхе Сампаоли
      НидерландыРуд ван Нистелрой
      Турнирная таблица
      1/16 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      A01
      		 Барселона (Испания)
      Манчестер Юнайтед (Англия)
      Барселона
      Манчестер Юнайтед
      16.02
      Манчестер Юнайтед
      Барселона
      23.02
      0
      0
      0
      0
      A05
      		 Аякс (Нидерланды)
      Унион (Германия)
      Аякс
      Унион
      16.02
      Унион
      Аякс
      23.02
      0
      0
      0
      0
      A04
      		 Шахтёр (Украина)
      Ренн (Франция)
      Шахтёр
      Ренн
      16.02
      Ренн
      Шахтёр
      23.02
      0
      0
      0
      0
      A08
      		 Ред Булл Зальцбург (Австрия)
      Рома (Италия)
      Ред Булл Зальцбург
      Рома
      16.02
      Рома
      Ред Булл Зальцбург
      23.02
      0
      0
      0
      0
      A02
      		 Ювентус (Италия)
      Нант (Франция)
      Ювентус
      Нант
      16.02
      Нант
      Ювентус
      23.02
      0
      0
      0
      0
      A07
      		 Севилья (Испания)
      ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
      Севилья
      ПСВ Эйндховен
      16.02
      ПСВ Эйндховен
      Севилья
      23.02
      0
      0
      0
      0
      A03
      		 Спортинг (Португалия)
      Мидтьюлланн (Дания)
      Спортинг
      Мидтьюлланн
      16.02
      Мидтьюлланн
      Спортинг
      23.02
      0
      0
      0
      0
      A06
      		 Байер (Германия)
      Монако (Монако)
      Байер
      Монако
      16.02
      Монако
      Байер
      23.02
      0
      0
      0
      0
      1/8 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
       
       
      09.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      09.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      09.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      09.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      09.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      09.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      09.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      09.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      16.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      16.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      16.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      16.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      16.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      16.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      16.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      16.03
      0
      0
      0
      0
      1/4 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
       
       
      13.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      13.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      13.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      13.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      20.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      20.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      20.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      20.04
      0
      0
      0
      0
      1/2 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
       
       
      11.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      11.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      18.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      18.05
      0
      0
      0
      0
      Финал
      Метка
      		31.05

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