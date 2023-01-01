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Трабзонспор - Базель 16 Февраля прямая трансляция

16 Февраля 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Донатас Румшас (Литва)
Трабзонспор
Базель

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Базель, которое состоится 16 Февраля 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Трабзонспор
      Трабзон, Турция
      Базель
      Базель, Швейцария
      Главные тренеры
      ТурцияАбдулла Авчи
      ШвейцарияАлександер Фрай
      История личных встреч
      12.12.2019 Лига Европы Группа C. Тур 6 Базель2 : 0Трабзонспор
      03.10.2019 Лига Европы Группа C. Тур 2 Трабзонспор2 : 2Базель
      Турнирная таблица
      1/16 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      A01
      		 Карабах (Азербайджан)
      Гент (Бельгия)
      Карабах
      Гент
      16.02
      Гент
      Карабах
      23.02
      0
      0
      0
      0
      A02
      		 Трабзонспор (Турция)
      Базель (Швейцария)
      Трабзонспор
      Базель
      16.02
      Базель
      Трабзонспор
      23.02
      0
      0
      0
      0
      A04
      		 Будё-Глимт (Норвегия)
      Лех П (Польша)
      Будё-Глимт
      Лех П
      16.02
      Лех П
      Будё-Глимт
      23.02
      0
      0
      0
      0
      A05
      		 Брага (Португалия)
      Фиорентина (Италия)
      Брага
      Фиорентина
      16.02
      Фиорентина
      Брага
      23.02
      0
      0
      0
      0
      A03
      		 Лацио (Италия)
      ЧФР Клуж (Румыния)
      Лацио
      ЧФР Клуж
      16.02
      ЧФР Клуж
      Лацио
      23.02
      0
      0
      0
      0
      A06
      		 АЕК Ларнака (Кипр)
      Днепр-1 (Украина)
      АЕК Ларнака
      Днепр-1
      16.02
      Днепр-1
      АЕК Ларнака
      23.02
      0
      0
      0
      0
      A07
      		 Шериф (Молдавия)
      Партизан (Сербия)
      Шериф
      Партизан
      16.02
      Партизан
      Шериф
      23.02
      0
      0
      0
      0
      A08
      		 Лудогорец (Болгария)
      Андерлехт (Бельгия)
      Лудогорец
      Андерлехт
      16.02
      Андерлехт
      Лудогорец
      23.02
      0
      0
      0
      0
      1/8 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
       
       
      09.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      09.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      09.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      09.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      09.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      09.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      09.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      09.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      16.03
      0
      0
      0
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      16.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      16.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      16.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      16.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      16.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      16.03
      0
      0
      0
      0
       
       
      16.03
      0
      0
      0
      0
      1/4 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
       
       
      13.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      13.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      13.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      13.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      20.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      20.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      20.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      20.04
      0
      0
      0
      0
      1/2 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
       
       
      11.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      11.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      18.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      18.05
      0
      0
      0
      0
      Финал
      Метка
      		07.06

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