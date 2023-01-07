Жирона - Альмерия 17 Февраля прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
17 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 22-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Альмерия, которое состоится 17 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Альмерия
Альмерия
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Хоан Руби
История личных встреч
|20.10.2022
|Испания - Примера
|Тур 10
|3 : 2
|27.03.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 33
|0 : 1
|04.10.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 8
|1 : 2
|05.06.2021
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала
|0 : 0
|02.06.2021
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала
|3 : 0
|07.03.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 28
|0 : 1
|01.11.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 10
|0 : 0
|16.08.2020
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала
|1 : 2
|13.08.2020
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала
|1 : 0
|09.07.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 39
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|21
|18
|2
|1
|43-7
|56
|88.9
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|21
|15
|3
|3
|44-17
|48
|76.2
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|21
|13
|3
|5
|31-21
|42
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|21
|11
|5
|5
|30-17
|38
|60.3
| 5
Лига Европы
|Бетис
|21
|10
|4
|7
|27-22
|34
|54.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|21
|9
|6
|6
|28-23
|33
|52.4
|7
|Атлетик Б
|21
|9
|5
|7
|31-22
|32
|50.8
|8
|Вильярреал
|21
|9
|4
|8
|22-18
|31
|49.2
|9
|Осасуна
|21
|8
|6
|7
|19-19
|30
|47.6
|10
|Мальорка
|21
|8
|4
|9
|16-20
|28
|44.4
|11
|Жирона
|21
|6
|6
|9
|27-31
|24
|38.1
|12
|Севилья
|21
|6
|6
|9
|23-29
|24
|38.1
|13
|Вальядолид
|21
|7
|3
|11
|15-28
|24
|38.1
|14
|Сельта
|21
|6
|5
|10
|22-33
|23
|36.5
|15
|Альмерия
|21
|6
|4
|11
|25-34
|22
|34.9
|16
|Кадис
|21
|5
|7
|9
|17-33
|22
|34.9
|17
|Эспаньол
|21
|4
|9
|8
|26-33
|21
|33.3
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|21
|5
|5
|11
|26-26
|20
|31.7
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|21
|4
|7
|10
|18-28
|19
|30.2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|21
|1
|6
|14
|15-44
|9
|14.3