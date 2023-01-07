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Жирона - Альмерия 17 Февраля прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
17 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 22-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания)
Жирона
Альмерия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Альмерия, которое состоится 17 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Жирона
      Жирона
      Альмерия
      Альмерия
      Главные тренеры
      ИспанияАнхель Мичел
      ИспанияХоан Руби
      История личных встреч
      20.10.2022 Испания - Примера Тур 10 Альмерия3 : 2Жирона
      27.03.2022 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 33 Альмерия0 : 1Жирона
      04.10.2021 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 8 Жирона1 : 2Альмерия
      05.06.2021 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала Альмерия0 : 0Жирона
      02.06.2021 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала Жирона3 : 0Альмерия
      07.03.2021 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 28 Жирона0 : 1Альмерия
      01.11.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 10 Альмерия0 : 0Жирона
      16.08.2020 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала Альмерия1 : 2Жирона
      13.08.2020 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала Жирона1 : 0Альмерия
      09.07.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 39 Жирона1 : 0Альмерия
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона21 18 2 1 43-7 56 88.9
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид21 15 3 3 44-17 48 76.2
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад21 13 3 5 31-21 42 66.7
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М21 11 5 5 30-17 38 60.3
      5
      Лига Европы
      		Бетис21 10 4 7 27-22 34 54.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Райо Вальекано21 9 6 6 28-23 33 52.4
      7 Атлетик Б21 9 5 7 31-22 32 50.8
      8 Вильярреал21 9 4 8 22-18 31 49.2
      9 Осасуна21 8 6 7 19-19 30 47.6
      10 Мальорка21 8 4 9 16-20 28 44.4
      11 Жирона21 6 6 9 27-31 24 38.1
      12 Севилья21 6 6 9 23-29 24 38.1
      13 Вальядолид21 7 3 11 15-28 24 38.1
      14 Сельта21 6 5 10 22-33 23 36.5
      15 Альмерия21 6 4 11 25-34 22 34.9
      16 Кадис21 5 7 9 17-33 22 34.9
      17 Эспаньол21 4 9 8 26-33 21 33.3
      18
      Зона вылета
      		Валенсия21 5 5 11 26-26 20 31.7
      19
      Зона вылета
      		Хетафе21 4 7 10 18-28 19 30.2
      20
      Зона вылета
      		Эльче21 1 6 14 15-44 9 14.3

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