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Сассуоло - Наполи 17 Февраля прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
17 Февраля 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 23-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия)
Сассуоло
Наполи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Наполи, которое состоится 17 Февраля 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сассуоло
      Сассуоло
      Наполи
      Неаполь
      Главные тренеры
      ИталияАлессио Дионизи
      ИталияЛучано Спаллетти
      История личных встреч
      29.10.2022 Италия - Серия А Тур 12 Наполи4 : 0Сассуоло
      30.04.2022 Италия - Серия А Тур 35 Наполи6 : 1Сассуоло
      01.12.2021 Италия - Серия А Тур 15 Сассуоло2 : 2Наполи
      03.03.2021 Италия - Серия А Тур 25 Сассуоло3 : 3Наполи
      01.11.2020 Италия - Серия А Тур 6 Наполи0 : 2Сассуоло
      25.07.2020 Италия - Серия А Тур 36 Наполи2 : 0Сассуоло
      22.12.2019 Италия - Серия А Тур 17 Сассуоло1 : 2Наполи
      10.03.2019 Италия - Серия А Тур 27 Сассуоло1 : 1Наполи
      13.01.2019 Кубок Италии 1/8 финала Наполи2 : 0Сассуоло
      07.10.2018 Италия - Серия А Тур 8 Наполи2 : 0Сассуоло
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи22 19 2 1 54-15 59 89.4
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М22 14 2 6 41-26 44 66.7
      3
      Лига чемпионов
      		Аталанта22 12 5 5 41-24 41 62.1
      4
      Лига чемпионов
      		Рома22 12 5 5 29-19 41 62.1
      5
      Лига Европы
      		Милан22 12 5 5 38-30 41 62.1
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Лацио22 11 6 5 37-19 39 59.1
      7 Удинезе22 7 9 6 30-25 30 45.5
      8 Торино22 8 6 8 22-23 30 45.5
      9 Ювентус22 13 5 4 34-17 29 -15 43.9
      10 Монца22 8 5 9 28-30 29 43.9
      11 Болонья22 8 5 9 28-32 29 43.9
      12 Эмполи22 6 9 7 21-28 27 40.9
      13 Лечче22 5 9 8 22-25 24 36.4
      14 Фиорентина22 6 6 10 23-29 24 36.4
      15 Сассуоло22 6 6 10 26-33 24 36.4
      16 Салернитана22 5 6 11 25-42 21 31.8
      17 Специя22 4 7 11 19-37 19 28.8
      18
      Зона вылета
      		Верона22 4 5 13 20-33 17 25.8
      19
      Зона вылета
      		Сампдория22 2 5 15 10-36 11 16.7
      20
      Зона вылета
      		Кремонезе22 0 8 14 15-40 8 12.1

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